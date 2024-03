Vink diep onder de indruk: 'Hij is een sensatie, daar moeten alle spitsen naar gaan kijken'

Marciano Vink is diep onder de indruk van , die het donderdagavond met Aston Villa opneemt tegen Ajax in de achtste finale van de Conference League. De 28-jarige spits verkeert in bloedvorm en bewijst al het hele seizoen zijn waarde voor het elftal van trainer Unai Emery, dat knap vierde staat in de Premier League.

Villa nam Watkins in de zomer van 2020 voor 34 miljoen euro over van Brentford en heeft geen moment spijt gehad van die investering. Dit seizoen staat de spits achter Erling Haaland tweede op de topscorerslijst in de Engelse competitie, met zestien treffers uit 27 duels. De laatste weken gaat het hard: Watkins scoorde twee keer in de uitoverwinningen op zowel Fulham (1-2) als Luton Town (2-3) en droeg tussendoor ook met een goal bij aan de 4-2 thuiszege op Nottingham Forest.

In Voetbalpraat noemt Vink het Villa van Emery 'een levensgevaarlijke ploeg'. "Er zit alles in", zegt de oud-speler van zowel Ajax als PSV. Buiten Watkins roemt hij het vermogen van de club uit Birmingham om fouten bij de tegenstander uit te lokken: "Denk maar aan Sven Mijnans, met die breedtebal", verwijst de analist naar de thuiswedstrijd die AZ eerder dit seizoen kansloos verloor tegen Villa, dat met 1-4 zegevierde in het AFAS Stadion. Mijnans verspeelde toen de bal waarna Youri Tielemans de bezoekers op 0-2 zette.

Hoewel Vink ook spelers als Leon Bailey en Tielemans als gevaarlijk beschouwt, is hij het meest onder de indruk van Watkins. "Hij is een sensatie", steekt hij van wal. "De loopjes die die man maakt, daar moeten alle spitsen naar gaan kijken. Het is zó fenomenaal hoe hij in een hele kleine ruimte vrijkomt van zijn verdediger", steekt Vink de loftrompet. "Je hebt spelers die zich aanbieden, die krijgen de bal niet en dan joggen ze weer in positie. Maar hij biedt zich aan, krijgt de bal niet en binnen twee seconden is hij vijf meter bij je weg", doceert de oud-internatinal. Als je daar spelers als Tielemans en McGinn hebt staan, die geven hem echt wel mee. En hij heeft maar een split second nodig om op doel te schieten."