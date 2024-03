Henderson krijgt lachers op de hand: 'Dat is niet respectloos bedoeld, hij doet het geweldig'

werd op de persconferentie van woensdag gevraagd wat Conference League-tegenstander Aston Villa nodig heeft om de absolute top te halen. De Ajax-middenvelder antwoordde glimlachend: "Jürgen Klopp!"

Aston Villa is dit seizoen misschien wel dé revelatie van de Premier League. The Villans eindigden afgelopen seizoen op de zevende plaats en staan nu zelfs vierde, acht punten achter lijstaanvoerder Liverpool. Die opmars is niet onopgemerkt gebleven. Journalist Willem Visser haakte hierop in, door op de persconferentie van woensdag te vragen wat het team van Unai Emery nodig heeft om de volgende stap te zetten. Het antwoord van Henderson was duidelijk; Liverpool-coach Klopp zou het laatste puzzelstukje kunnen zijn. De Duitse trainer legt na dit seizoen zijn werkzaamheden neer bij The Reds.

Artikel gaat verder onder video

Na dit moment op de persconferentie lijkt Henderson een beetje te schrikken van zijn eigen woorden en probeert iets recht te zetten: "Dat klinkt een beetje respectloos richting Emery. Zoals ik al eerder heb aangegeven, denk ik dat hij een geweldige coach is. Dit jaar heeft Villa zo veel vooruitgang geboekt. Ze zijn echt goed op elkaar ingespeeld. Voor ons was Klopp zo iemand, een coach die dingen zo veranderde dat je flinke stappen kon maken. Zonder hem hadden we misschien niet zoveel bereikt als nu."

Donderdag speelt Ajax tegen Aston Villa. Het duel in Amsterdam vangt om 18:45 aan.