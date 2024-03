Virgil van Dijk heeft na Duitsland - Nederland vooral te doen met één speler

heeft na het oefenduel van Nederland in en met Duitsland (2-1 verlies) vooral te doen met . Dat vertelt de aanvoerder van Oranje na afloop voor de camera van de NOS.

Verbruggen kreeg van bondscoach Ronald Koeman zijn kans in het doel van Nederland en stelde niet teleur. Met enkele fraaie reddingen hield de keeper van Brighton & Hove Albion Oranje lang op de been. Een inzet van Niclas Füllkrug uit een hoekschop was hem vijf minuten voor tijd echter toch te machtig.

“Het is oefenvoetbal, maar we willen allemaal winnen. Uiteindelijk spelen we om te winnen. Het zat erin, maar uiteindelijk is het zuur dat je twee doelpunten tegen krijgt uit spelhervattingen. Bart verdient ook meer, met de reddingen die hij uiteindelijk heeft moeten verrichten”, zegt Van Dijk.

Bij de 2-1 van Füllkrug reageerde een aantal spelers van Oranje woedend. “Er werd geroepen dat het hands was”, licht Van Dijk de boosheid bij Oranje toe. “Het is voor ons lastig om te zien. Dat was de commotie. Uiteindelijk kent de scheidsrechter het doelpunt toe. Als je zo compact speelt en iedereen werkt zo hard, dan is het zuur dat je de nederlaag om de oren krijgt door twee spelhervattingen. Helaas, we moeten verder. In juni gaan we weer vol aan de bak. Ik heb er zin in”, blikt de verdediger vooruit naar het EK van aankomende zomer.