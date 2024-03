Vitesse stelt opvolger directeur Rovers aan: voormalig ADO-kopstuk moet geplaagde club 'naar rustig vaarwater brengen'

Vitesse heeft in de persoon van Edwin Reijntjes een opvolger voor algemeen directeur Peter Rovers aangesteld. Reijntjes gaat net als Rovers dat deed op interim-basis aan de slag bij de in zwaar weer verkerende nummer zeventien van de Eredivisie. Vitesse hoopt te profiteren van de ervaring die de nieuwe bestuurder eerder in een vergelijkbare situatie opdeed bij ADO Den Haag. Reijnjes blijft minimaal voor drie maanden aan de club verbonden, zo meldt Vitesse.

Met Reijntjes haalt Vitesse een ervaren directeur naar Arnhem. Als interim-manager stond hij eerder aan het roer in een uiterst onrustige periode bij ADO Den Haag. Met de komst van Reijntjes komt er ook direct een einde aan de interim-periode van Peter Rovers. Per april zal de interim-bestuurder ook daadwerkelijk op Papendal beginnen, aangezien hij op dit moment in het buitenland verblijft.

Nu of nooit

Reijntjes kijkt zelf uit naar de uitdaging die voor hem ligt: "Als de een-na-oudste Eredivisieclub van Nederland in nood verkeert en de situatie uiterst onzeker is, is het natuurlijk eenvoudiger om nee te zeggen", zegt de nieuwe interim-directeur in een verklaring op de clubsite. "Toch was mijn antwoord volmondig ja, toen Paul van der Kraan mij benaderde. Deze club verdient een stabiele toekomst. Het zal niet gemakkelijk worden, maar alles begint met geloof in het realiseren van de missie. Daar heb je iedereen bij nodig en daarom is het ook zo belangrijk om dit met Paul als adviseur aan mijn zijde te doen, gelet op zijn Vitesse-verleden en gevoel bij de club. Het is nu of nooit, om maar een gevleugelde wapenspreuk te gebruiken."

Rustig vaarwater

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vitesse, Peter van Bussel, toont zich verheugd met de aanstelling van Reijntjes: "Het is niet makkelijk om te beginnen bij Vitesse op dit moment en het getuigt van moed om dit juist wel te doen. Met zowel Edwin als Paul halen we mensen met veel ervaring en kwaliteit binnen. Ik ben ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid de juiste stappen kunnen gaan zetten. Alles met maar één belang: deze prachtige club met een rijk verleden en trouwe achterban in een rustiger vaarwater brengen.”

Vitesse kampt met grote problemen, zowel op sportief als financieel en bestuurlijk vlak. De ploeg van trainer Edward Sturing staat acht speelronden voor het einde op de zeventiende plaats in de Eredivisie, met een achterstand van vijf punten op de 'veilige' vijftiende positie die momenteel wordt ingenomen door Excelsior. Bovendien zag Vitesse in februari hoe de licentiecommissie van de KNVB na meer dan een jaar soebatten een streep zette door de aangekondigde overname door de Amerikaanse Common Group geleid door zakenman Coley Parry, waardoor het voortbestaan van de club serieus in gevaar dreigt te komen.