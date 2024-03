Voetbalclub stuurt centrale verdediger de laan uit na foto op Instagram in shirt van directe concurrent

Belgische voetbalclub RWDM heeft afscheid genomen van , die een opvallende foto plaatste op social media. De 23-jarige voetballer plaatste op Instagram een foto in een KV Kortrijk-shirt. De club van wie Sissako een shirt droeg is een directe concurrent van RWDM in de play-offs om degradatie.

Kortrijk en RWDM zijn de twee laagst geklasseerde teams van de hoofdcompetitie op het hoogste niveau in België. Voorzitter van RWDM, Maxime Vossen, legt uit tegenover Sudinfo: “Dit kunnen wij in de huidige omstandigheden niet accepteren. Kortrijk is een rechtstreekse concurrent. Moussa is geen slecht mens, maar deze houding kan niet.”

Artikel gaat verder onder video

Maar waarom droeg Sissako het shirt van Kortrijk? Tijdens een workout in de sportschool droeg Moussa het shirt van broer Abdoulaye. “De regels, sponsoren en identiteit van de club moeten worden gerespecteerd. Het is geen poging om geld te besparen. Als hij fit was geweest, hadden we dezelfde beslissing genomen”, vertelt Vossen.

Broer Souleymane Sissako is de zaakwaarnemer van Moussa en vindt het besluit van RWDM niet fraai. “Het is overdreven. Dit besluit is niet te rechtvaardigden. We hadden geaccepteerd als de club ons had verteld dat ze vier maanden salaris wilden besparen. Dat zou nog begrijpelijk zijn geweest, omdat Moussa dit seizoen niet meer in actie komt.”