Vrijgekomen Dani Alves ontvangt opvallend bezoek in woning in Barcelona

De maandag op borgtocht vrijgekomen is vrijdag in zijn woning in Barcelona bezocht door zijn ex-vrouw Joana Sanz, zo melden Spaanse media. De 31-jarige Spaanse besloot kort nadat Braziliaan was opgepakt om een scheiding aan te vragen, maar heeft haar ex-man dus kort na zijn vrijlating thuis opgezocht.

Op Nieuwjaarsdag in 2023 kwamen de eerste geruchten op gang dat Alves zich in de nacht van 30 op 31 december 2022 schuldig zou hebben gemaakt aan het aanranden van een vrouw, in een discotheek in Barcelona. De Spaanse politie besloot de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain op 20 januari op te pakken. Al snel werd duidelijk dat de rechtsback zou worden aangeklaagd voor verkrachting.

Inmiddels is Alves veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf, maar besloot de rechtbank dat hij het hoger beroep in zijn zaak in vrijheid mag afwachten na het betalen van een borgsom van een miljoen euro. Geruchten dat Memphis Depay dat bedrag (deels) op tafel had gelegd werden al snel de kop in gedrukt door diens advocaat Sébastien Ledure.

Ten tijde van zijn arrestatie stond Alves onder contract bij het Mexicaanse UNAM Pumas, maar die club besloot zijn contract een dag na zijn arrestatie per direct te ontbinden. Tot overmaat van ramp werd een week later duidelijk dat Sanz en Alves uit elkaar zouden gaan, toen de vrouw alle foto's waarop zij samen te zien waren verwijderde van haar Instagram-account.

Sport weet echter te melden dat Sanz in ieder geval vrijdag in de woning van Alves in Barcelona aanwezig was. De krant citeert een journalist van Mediaset: "Een tijdje geleden zagen we al een pakketbezorger bij Alves' huis aankomen met een bestelling op Joana's naam. Op dat moment kwam dat vreemd op ons over, maar we dachten dat hij al zijn accounts gecanceld had en daarom op haar naam wat besteld had. Maar we hebben daarna navraag gedaan bij bronnen dichtbij Joana, en die verzekerden ons tot onze verrassing dat ze op dit moment in de woning van Alves aanwezig was."

Imprensa espanhola afirma que Joana Sanz já visitou Daniel Alves após a saída da cadeia https://t.co/mmUvsAolOT . — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) March 30, 2024

