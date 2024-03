Waanzinnig compliment van Bosz aan Ajacied: ‘Dat gevoel was absurd, ik liep stralend het vliegtuig in’

kijkt met veel enthousiasme terug op de samenwerking met Peter Bosz. Bosz (momenteel trainer van PSV) werkte in seizoen 2016/17 bij Ajax en haalde de destijds talentvolle Kluivert bij de hoofdmacht. De jonge aanvaller, die op dit moment uitkomt voor Bournemouth, vergeet dit moment nooit meer.

Kluivert wordt door het Algemeen Dagblad gevraagd naar de plus- en minpunten van het spelen in der Eredivisie. “Spelen voor de club waar je van houdt en bent opgegroeid. Het ging zo snel. Een paar wedstrijden met de A1, een paar keer bij Jong Ajax en ik mocht op trainingskamp”, begint de 24-jarige schaduwspits van Bournemouth.

“Ik vergeet nooit meer dat Bosz me voor de terugvlucht bij zich riep en zei: supergoed gedaan en je blijft vanaf nu bij ons. Dat gevoel was absurd. Ik liep stralend het vliegtuig in”, vervolgt Kluivert. De aanvaller brak in datzelfde seizoen door en kwam tot twintig officiële wedstrijden in het shirt van Ajax. Een seizoen later speelde hij 36 keer voor de Amsterdamse club.

Een minpunt van het spelen in de Eredivisie is voor Kluivert het feit dat hij nooit kampioen is geworden met Ajax. “Dat bijt nog steeds. Ik ben eerlijk: die droom hoop ik nog eens in vervulling te brengen, want Ajax zal altijd de club van mijn hart blijven”, zegt hij tegenover het AD.