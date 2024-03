Waanzinnige ontknoping: PSV ontsnapt na misser Van Bergen en trekt topper naar zich toe

PSV heeft zondagavond een zwaarbevochten en minimale overwinning geboekt op FC Twente. Diep in de blessuretijd maakte Ricardo Pepi het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0), vlak nadat Mitchell van Bergen aan de overzijde een enorme kans miste om PSV de eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen.

Bij PSV stonden André Ramalho en Hirving Lozano weer in de basis nadat zij tegen Borussia Dortmund nog plaats moesten nemen op de reservebank. Malik Tillman zat op de bank en Armando Obispo ontbrak vanwege een schorsing. Bij FC Twente startte Myron Boadu in de basis, voor het eerst dit seizoen. Daardoor begon Ricky van Wolfswinkel als aanvallende middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

PSV had in de beginfase de controle. Dat resulteerde in de vierde minuut in een kans voor Luik de Jong, maar de aanvoerder schoot via keeper Lars Unnerstall op de paal. Waar dat een opmaat leek voor een spectaculaire openingsfase bleek niets minder waar. PSV was te slordig aan de bal om kansen te creëren en FC Twente wist zich geen raad met de countermogelijkheden die het kreeg. De ruststand was dan ook 0-0.

Na rust steeg de amusementswaarde langzaam. Boadu zag een doelpunt afgekeurd worden wegens een overtreding op keeper Walter Benítez en Jerdy Schouten miste een enorme kans oog in oog met Unnerstal. Het hoogtepunt van het eerste uur was echter de redding van Unnerstall op een kopbal van De Jong. Waar iedereen het doelpunt al telde tikte de Duitser de bal met een katachtige reflex over de lat. Vlak voor tijd was Sem Steijn dicht bij de 0-1, maar Sem Steijn treuzelde net te lang met schieten waardoor Olivier Boscagli de poging nog kon blokkeren.

Aan de andere kant kon Teze de wedstrijd beslissen, maar zijn inzet vloog ruim voorlangs. De grootste kans was echter voor invaller Mitchel van Bergen, maar helemaal alleen voor de keeper schoot de rappe buitenspeler de bal op de benen van de Benítez. Ruim in blessuretijd besliste PSV de wedstrijd alsnog. Tillman zette de bal voor op Pepi en de Amerikaan besliste de wedstrijd tegen de verhouding in: 1-0. De woede bij Twente was groot; keeperstrainer Sander Boschker kreeg een rode kaart van arbiter Joey Kooij.

PSV ziet met de zege de voorsprong op Feyenoord weer groeien naar tien punten en FC Twente blijft op plek drie staan maar ziet AZ dichterbij komen. Beide teams komen de komende twee weken niet in actie wegens de interlandbreak. PSV neemt het daarna op in Nijmegen tegen NEC, waar FC Twente buurman Heracles ontvangt voor de Twentse derby.