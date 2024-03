Walging om acties van supporters van NAC Breda en Roda JC: 'Stelletje kansloze kneuzen!'

Supporters van NAC Breda en Roda JC hebben zaterdagavond voor onrust gezorgd rondom het Parkstad Limburg Stadion. Fans van de bezoekers brachten vernielingen aan in het uitvak, terwijl supporters van de thuisclub na afloop doelbewust de confrontatie zochten met de fans uit Breda.

Op beelden van Voetbal Ultras is te zien dat fans van Roda JC, nadat de wedstrijd al een tijdje is afgelopen, richting het uitvak gaan. Dit had nooit mogen gebeuren, aangezien alle supporters van de thuisclub al van de tribunes af waren. Via een ingang aan de zijkant van het uitvak zijn supporters van de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie het stadion toch weer binnen gaan, waarna er onrust ontstond rondom het uitvak.

Supporters van NAC waren zwaar geïrriteerd, aangezien de fans na afloop van het duel 45 minuten lang in het uitvak moesten wachten voordat ze huiswaarts mochten keren naar Breda. Het resulteerde uiteindelijk in vernielingen. Stoeltjes zijn kapot gegaan en er is veel schade aangericht bij de toiletten van de Kerkraders. De veiligheidscoördinator van Roda JC, die de vernielingen niet goedpraat, kan zich voorstellen dat supporters door het lange wachten gefrustreerd zijn geraakt: Dit heeft lang geduurd", zegt veiligheidscoördinator Bart Sevenich tegen De Limburger.

Supporters op sociale media balen van de ongeregeldheden in Limburg: Op deze manier blijf je de KNVB en de lokale driehoeken de spreekwoordelijke stok om mee te slaan aanreiken. Normalisering begint bij onszelf", plaatst een supporter op X. "En komend seizoen huilen als er geen uitsupporters meer mogen komen…", schrijft een ander. Een andere voetbalsupporter gebruikt harde bewoordingen: "Stelletje kansloze kneuzen!"