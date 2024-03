Tweemaal per jaar, tijdens de transferperiode in de zomer en de transferperiode in de winter, staat het uitwisselen van spelers voor (grote) bedragen centraal. De transferbedragen die betaald worden voor spelers lijken alsmaar groter te worden, maar wat is nou de duurste transfer aller tijden in de voetbalwereld?

Wat is de duurste transfer aller tijden?

Neymar is nog altijd de duurste voetballer ooit, want hij ging van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro. In juli 2016 verlengde Neymar zijn contract bij Barcelona tot medio 2021, waar hij op dat moment zat, maar in de zomer van 2017 ging de Braziliaan al naar de ploeg in de hoofdstad van Frankrijk.

Met de transferprijs boven de 200 miljoen euro werd Neymar dus de duurste voetballer ooit. Dit bedrag is twee keer zoveel als het vorige transferrecord. Paul Pogba ging in 2016 van Juventus naar Manchester United voor 105 miljoen euro. De buitenspeler was destijds enorm blij met zijn transfer naar Parijs.

“De ambitie van Paris Saint-Germain trok me aan in de club, samen met de passie en de energie die dit met zich meebrengt. Ik voel me klaar om de uitdaging aan te gaan. Vanaf vandaag zal ik er alles aan doen om mijn nieuwe teamgenoten te helpen”, vertelde Neymar tijdens de spelerspresentatie van PSG in 2017.

Kylian Mbappé staat op plek nummer twee, met een transfer van AS Monaco naar PSG voor 180 miljoen euro. AS Monaco kende een geweldige Champions League-campagne in het seizoen 2016/17. De ploeg uit de dwergstaat aan de Middellandse Zee bereikte zelfs de halve finale van het miljardenbal, waar Les Rouges et Blancs uitgeschakeld werden door Juventus FC.

Het record van ‘langste jaren de duurste speler’ staat op naam van Bernabé Ferreyra. In 1932 werd er 27.000 euro betaald om hem in te lijven. Het Argentijnse River Plate betaalde dat bedrag, wat pas zeventien jaar later werd overtroffen. De eerste transfer ooit in de voetbalwereld staat op naam van Willie Groves. Hij werd voor 117 euro verkocht.