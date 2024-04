Neymar door het slijk gehaald: ‘Straalde uit dat hij geen respect voor je had’

was in zijn tijd bij Paris Saint-Germain een ware plaag voor iedereen binnen de club, meldt L’Équipe. Anonieme bronnen hebben zich tegenover de Franse sportkrant uitgesproken over verschillende acties van de Braziliaan.

In de zomer van 2017 maakte Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar PSG. Daar moest hij de Fransen grote successen brengen, met als hoofddoel het winnen van de Champions League. Achteraf blijkt zijn tijd in Parijs een grote deceptie te zijn geweest, laten voormalig ploeggenoten en personeel van de club aan L’Équipe weten.

Zo was de vleugelspeler met regelmaat betrokken bij opstootjes op de training. Na onenigheid met een assistent van voormalig trainer Christophe Galtier, kreeg Neymar het aan de stok met talent Ismael Gharbi. “Hij tackelde hem onderuit en gaf hem dan een klap op het hoofd terwijl hij op de grond lag. Iedereen schrok. Nee, hij was niet zo vriendelijk”, laat een anonieme bron weten aan L’Équipe, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Daarnaast voelde Neymar zich ook verheven boven het personeel van de club. “Messi is introvert, maar zou altijd hallo zeggen. Neymar nooit”, geeft een bron aan. “Hij straalde uit dat hij geen respect voor je had. Hij was nooit aardig of warm. Hij verstond Frans, maar deed geen enkele moeite om het te spreken. Misschien wel een van de meest opvallende openbaringen, is het gedrag van Neymar in zijn laatste maanden bij de Parijzenaren. “Hij verscheen soms dronken op de trainingen”, laat een bron weten.

