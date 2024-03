Wesley Sneijder mist één naam bij Ajax: 'Een heerlijke speler! Waarom speelt hij niet?'

Wesley Sneijder vindt het gebrek aan speeltijd voor bij Ajax onbegrijpelijk. De negentienjarige spits bleef in de laatste twee wedstrijden van Ajax negentig minuten op de bank zitten.

In de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-2) van zondag kon trainer John van ’t Schip niet beschikken over Brian Brobbey. Hij wees niet Rijkhoff, maar Chuba Akpom aan als vervanger. Sneijder wijst bij Veronica Offside op enkele gemiste kansen van Akpom in de eerste helft en vraagt zich af waarom Rijkhoff niet in actie komt. “Ik snap dat hij pas negentien is, maar in zijn paar minuten heeft hij meer laten zien dan bijvoorbeeld Akpom.”

“Ik zou hem sneller brengen”, zegt Sneijder over de winteraankoop. “Het is een heerlijke speler. Hij kan een bal vasthouden en heeft de intelligentie om ‘m weg te leggen. Hij is altijd aanwezig voor het doel. Misschien wil Van ’t Schip hem niet meteen laten starten, maar in de slotfase had hij toch al warm moeten zijn voor een eventueel noodscenario, dat uiteindelijk ook kwam? Dan moet je hem als stormram inzetten en er vol voor gaan. Dan maar die derde tegen krijgen en verliezen… Je moet er toch alles aan doen?”

Sinds zijn overstap van Borussia Dortmund naar Ajax kwam Rijkhoff tot twee korte invalbeurten in Ajax 1. Hij speelde op 18 februari een minuut tegen NEC (2-2) en op 25 februari tien minuten tegen AZ (2-0 nederlaag). Wel speelde hij zes wedstrijden voor Jong Ajax als basisspeler, waarin hij driemaal scoorde.

Video: Wesley Sneijder verbaasd: 'Waarom speelt die jongen niet bij Ajax?'