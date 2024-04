Willie Overtoom ziet Feyenoord geluk hebben en meldt zich met duidelijk bericht op X

Willie Overtoom heeft in de eerste helft van het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht met enige verbazing gekeken naar een beslissing van scheidsrechter Allard Lindhout. De arbiter besloot de Utrechters een strafschop te geven en gaf Quilindschy Hartman wegens zijn overtreding een gele kaart. In de ogen van Overtoom had Lindhout een rode kaart moeten trekken.

"Interessante keuze van Lindhout", begint de oud-middenvelder van onder meer AZ en Heracles Almelo op X. "Als dat een overtreding is, is het toch ook gewoon een rode kaart aangezien het een doorgebroken speler was?", vraagt de oud-voetballer zich hardop af. Het heeft alles te maken met de tripe punishment-regel. Een verdediger die in het strafschopgebied een overtreding maakt en de bal probeert te spelen, ontvangt een gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

Als een speler dat niet doet, door bijvoorbeeld een tegenstander vast te houden in het strafschopgebied, wordt normaliter de rode kaart gegeven door de scheidsrechter van dienst. Overtoom is van mening dat Lindhout in het geval van Hartman een rode kaart had kunnen geven, omdat de linksachter in zijn ogen geen poging deed om de bal te spelen.

