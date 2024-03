Wim Kieft keihard voor Oranje-speler: ‘Hij speelde als een junior tegen de Schotten’

Wim Kieft is totaal niet onder de indruk van het optreden van in de oefeninterland tussen Nederland en Schotland. De aanvallende middenvelder is dit seizoen een van de revelaties in de Bundesliga en kreeg afgelopen vrijdag van Ronald Koeman andermaal de kans om zijn eerste doelpunt te maken in Oranje, maar kon wederom weinig tot geen potten breken. Kieft acht de kans heel klein dat Simons dinsdagavond tegen Duitsland opnieuw aan de aftrap verschijnt.

Het Nederlands elftal was er alles aan gelegen om tegen Schotland een goede wedstrijd op de mat te leggen. Het wilde drie maanden voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland laten zien waartoe het in staat is. De formatie van Koeman boekte weliswaar een 4-0 zege, maar de keuzeheer kon na afloop moeilijk tevreden zijn over het optreden van zijn ploeg. Zijn spelers haalden vooral in de eerste helft een opvallend laag niveau. Dat geldt voornamelijk voor Simons. Het talent brak vorig jaar door bij PSV, keerde terug naar Paris Saint-Germain en liet zich meteen verhuren aan RB Leipzig. Daar maakt hij dit seizoen veel indruk, maar in Oranje wil het nog steeds niet vlotten.

Simons stond na elf interlands nog op nul doelpunten en assists en daar kwam in de wedstrijd tegen Schotland geen verandering in. “Het is nauwelijks voorstelbaar dat Simons dan een plekje heeft in de basisformatie”, blikt Kieft in zijn column in De Telegraaf vooruit op de oefenkraker tegen Duitsland. “Hij grossierde in balverlies en speelde als een junior tegen de Schotten. Niet voor het eerst in Oranje. Hij geeft niet thuis. Inmiddels hij is geen 16 jaar meer, maar 21 jaar en dan mag je meer van iemand verwachten die veel kansen krijgt van Koeman in de basis en wekelijks in de top van de Bundesliga acteert. In zo’n geval kan je niet acht van de tien ballen inleveren. Ook de simpele. Over het algemeen wil hij het echter te moeilijk doen, maar niet iedere pass hoeft beslissend te zijn.”

Koeman toonde zich na afloop van het duel met Schotland kritisch op het optreden van Simons, maar Kieft ziet daarin ook een rol weggelegd voor de ervaren internationals. “Wat dan van afstand tegenvalt, is dat je niemand van de ervaren spelers als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum of Memphis Depay iemand als Simons tot de orde ziet roepen en vertelt dat hij niet op schoolreisje is”, stelt de voormalig Oranje-international. “Dat hij even normaal moet doen en dat het geduld op is na twee waarschuwingen en hij beseft dat hij het een derde keer niet nogmaals in zijn hoofd moet halen zulke kinderlijke fouten te maken. Simons wil de bal ook altijd maar in de voeten hebben, hij heeft nauwelijks diepgang.”

Kieft denkt overigens dat de ‘belabberde’ wedstrijd van Simons Koeman ‘niet slecht uitkomt’. “Hij weet dat hij weinig aan hem heeft, kan hem flink aanpakken en met goed fatsoen op de bank zetten tegen Duitsland. Soms is het dus mooi meegenomen voor een trainer of bondscoach als iemand door het ijs zakt. Dan kan die weer even achteraan aansluiten. Ter verdediging van Simons: hij is natuurlijk geen rechtsbuiten”, zo klinkt het.