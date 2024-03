Woerts schept duidelijkheid over sollicitatie Arno Vermeulen bij AZ

Arno Vermeulen wordt niet de nieuwe algemeen directeur van AZ, meldt Chris Woerts woensdagavond in Vandaag Inside. De chef voetbal en commentator van de NOS stelde zichzelf openlijk kandidaat voor de functie van Robert Eenhoorn, die na tien jaar in Alkmaarse dienst gaat vertrekken uit het AFAS Stadion. Woerts weet echter dat Vermeulen 'helemaal niet serieus wordt genomen' bij AZ en dat de journalist ook niet op de lijstjes voor zou komen.

Vermeulen liet zich op 11 februari in Studio Voetbal ontvallen dat hij wel oren heeft naar een directiefunctie in Alkmaar. "Ik kom uit Alkmaar, dit is mijn club. Het heeft iets uitdagends", sprak hij destijds onder meer. "k zeg geen nee. Ergens boeit het me wel. Journalist zijn is een makkelijke baan. Je gaat aan een tafel zitten en roept altijd maar wat mensen niet goed hebben gedaan. Je kan altijd achteraf je gelijk halen. Ik wil wel eens aan de andere kant staan", voegde Vermeulen daar even later nog aan toe.

Woerts weet echter te vertellen dat de ambitie van Vermeulen een kansloos verhaal is in het AFAS Stadion. "Die had zich helemaal gepositioneerd als nieuwe algemeen directeur van AZ, maar dat gaat hij niet worden", begint de sportmarketeer. "Als je in het hoofd van René Neelissen kijkt, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die heeft eerst Toon Gerbrands gehaald uit de hockeysport en daarna Robert Eenhoorn uit de honkbalsport. Hij is datagedreven, daar past Arno Vermeulen helemaal niet in."

Zeeman

"Hij wordt ook helemaal niet serieus genomen bij AZ", vervolgt Woerts over Vermeulen. "Hij komt op geen lijstje voor." Een naam die wél interessant zou kunnen zijn is die van Marijn Zeeman, onthult Woerts vervolgens. Net als Gerbrands en Eenhoorn maakt hij furore in een andere sport, het wielrennen. Zeeman is ploegleider van Team Visma - Lease a Bike, dat de afgelopen twee jaar onder de naam Jumbo - Visma met Jonas Vingegaard beslag legde op de eindzege in de Tour de France.