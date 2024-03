Xavi Simons (20) wordt zielig genoemd: 'Die slachtofferrol, ga gewoon voor die camera staan!'

Anco Jansen en Mario Been zijn niet te spreken over de beslissing van om de Nederlandse pers te boycotten, zo geven de twee analisten van ESPN aan in het programma Voetbalpraat. Onlangs werd bekend dat de voetballer RB Leipzig na de harde kritiek in de Nederlandse media, heeft besloten de pers niet meer te woord te staan.

Eerder had ESPN-presentator Pascal Kamperman al openlijk kritiek op de keuze van de twintigjarige voetballer, maar ook Jansen en Been begrijpen er weinig van. Jansen laat zich in het programma Voetbalpraat verleiden tot harde uitspraken over Simons: "Dit is toch zielig? Hij moet dit ook helemaal niet willen, die slachtofferrol", begint de oud-speler van onder meer FC Emmen. Hij vindt dat Simons in elk geval zijn verhaal moet doen tegenover de pers.

Artikel gaat verder onder video

"Het is een speler met veel potentie, maar ga gewoon voor die camera staan en laat jouw verhaal horen", adviseert Jansen hem. Been vindt dat er een taak is weggelegd voor mensen in Simons zijn omgeving en wellicht ook de persafdeling van de KNVB: "Ze moeten hem influisteren dat dit allemaal niet hoort. Kritiek hoort bij voetbal en mensen hebben er een mening over", is Been duidelijk, die vindt dat voetballers hier mee om moeten gaan.

Aanleiding voor de boycot van Simons was de stevige kritiek die er in de Nederlandse media ontstond na de interland van het Nederlands elftal tegen Schotland. De speler van RB Leipzig speelde geen beste wedstrijd en dat werd in de kranten en op televisie uitvoerig besproken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant





🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’

Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.