Bergwijn: 'Het was meer dan terecht, ik had het denk ik zelf ook gedaan'

Ajax-aanvoerder begrijpt maar al te goed dat enkele tientallen supporters besloten om na afloop van De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) de bus op te wachten bij de Johan Cruijff ArenA. De formatie van coach John van ’t Schip leed op bezoek bij de aartsrivaal een historische nederlaag en een deel van de achterban stak z’n frustraties niet onder stoelen of banken. Bergwijn had waarschijnlijk hetzelfde gedaan.

De aanvaller stond dit kalenderjaar lang buitenspel wegens een hamstringblessure, maar maakte op 17 maart zijn rentree. Hij bezorgde Ajax op bezoek bij Sparta Rotterdam meteen een punt, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles twee dure punten liet liggen en een paar dagen later met historische cijfers onderuit ging in De Kuip. “Ik denk dat iedereen beter zijn mond kon houden en zichzelf moest schamen. Dat hebben we dan ook allemaal gedaan”, zegt Bergwijn in gesprek met het clubkanaal over de sfeer na afloop van De Klassieker.

Daarmee was het nog niet gedaan voor de Ajax-selectie, want terug in Amsterdam werden spelers en staf opgewacht door enkele tientallen boze supporters. Zij eisten een verklaring voor de wanprestatie in Rotterdam. Bergwijn stapte, evenals Brian Brobbey en Van ’t Schip, uit de bus om de supporters te woord te staan. “We zijn met ze in gesprek gegaan. Het was ook meer dan terecht dat ze daar stonden, ik had het denk ik zelf ook gedaan. Ze hebben hun emotie getoond en gezegd wat ze verwachten.” Bergwijn benadrukt dat Ajax z’n supporters nodig heeft. “Zonder hen zijn we nergens. Het hele seizoen staan ze al achter ons en nu nog steeds, dus we zijn blij dat we het tegen FC Twente een beetje recht hebben kunnen zetten.”

Ajax boekte afgelopen zondag een belangrijke overwinning op FC Twente (2-1) en zag een paar uur later NEC gelijkspelen tegen PEC Zwolle, waardoor de vijfde plaats weer in Amsterdamse handen is. Mocht Feyenoord zondag de bekerfinale winnen van NEC en Ajax de vijfde plek vasthouden, dan ontloopt de recordkampioen de play-offs voor Europees voetbal.

