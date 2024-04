Hedwiges Maduro doet daags na historische afgang tegen Feyenoord gewaagde uitspraak over Ajax

Ajax-middenvelder Silvano Vos liet al weten dat de historische afgang in De Klassieker tegen Feyenoord flink nadreunt in Amsterdam en ook Hedwiges Maduro stapte maandagmorgen met een zuur gevoel uit zijn bed. De assistent van John van ’t Schip stond maandagavond voor de groep bij Jong Ajax. Hoewel de klap van afgelopen zondag zich nog wel even zal laten voelen in Amsterdam, is Maduro ervan overtuigd dat de club er ‘zeker’ bovenop komt.

De oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla leidde maandagavond eenmalig een wedstrijd van Jong Ajax als onderdeel van zijn UEFA Pro-opleiding. De assistent-trainer van de hoofdmacht heeft de ambitie om in mei het hoogste trainersdiploma in Nederland te halen. Maduro had daarmee, evenals spelers als Julian Rijkhoff en Vos, daags na de oorwassing in De Kuip de kans om de gigantische teleurstelling (deels) van zich af te spoelen. Maar ook met Maduro langs de lijn en naast Vos en Rijkhoff ook Tristan Gooijer, Kian Fitz-Jim en Carlos Forbs in het veld wist Jong Ajax niet te winnen van FC Den Bosch (0-2).

Artikel gaat verder onder video

“Teleurstellend natuurlijk, met het resultaat”, omschreef Maduro voor de camera van ESPN het gevoel na de nederlaag van Jong Ajax. “Het was natuurlijk een hele andere dag dan gisteren (zondag, red.). Dat vond ik nóg pijnlijker. Maar vandaag (maandag, red.) teleurstellend natuurlijk als je verliest. Dat is duidelijk.” Maduro stond maandag al met een kater op. “Niet goed natuurlijk, dat dreunt wel even door. Ik denk voor iedereen die van Ajax houdt, dus ook voor mij. Dat is heel lastig, maar je moet ook naar de toekomst kijken. We hebben nog vijf wedstrijden met het eerste en we spelen nog ergens voor, dus we moeten de focus daarop leggen. Zondag kunnen we niet meer veranderen. We moeten het wel goed evalueren. We moeten verder. Eén ding kan ik wel zeggen: Ajax komt er zeker bovenop”, zo klinkt het.

Ajax speelt zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen FC Twente de volgende topwedstrijd. De Amsterdammers zijn door de nederlaag tegen Feyenoord en de overwinning van NEC bij Vitesse de vijfde plaats kwijtgeraakt aan de Nijmegenaren. De achterstand op de ploeg van trainer Rogier Meijer is één punt, terwijl de voorsprong op Go Ahead Eagles en FC Utrecht slechts drie punten is. Na de topper tegen FC Twente speelt Ajax nog tegen Excelsior (thuis), FC Volendam (uit), Almere City (thuis) en Vitesse (uit).

