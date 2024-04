'Ajax denkt niet alleen aan Xavi: Amsterdammers hebben ook Jordi Cruijff in beeld'

Jordi Cruijff is bij Ajax in beeld om aan de slag te gaan, mogelijk als sportief directeur. Dat schrijft het Spaanse Sport woensdagmiddag althans. Hetzelfde medium bracht dinsdag ook al naar buiten dat de Amsterdammers FC Barcelona-trainer Xavi Hernández op een lijstje hebben staan om John van ’t Schip eventueel op te volgen als hoofdtrainer. Cruijff en Xavi werkten nog niet zo lang geleden samen bij FC Barcelona.

Volgens Sport moet er in Amsterdam een nieuwe ‘revolutie’ plaatsvinden. De huidige nummer vijf van de Eredivisie is door de schorsing en het nakende ontslag van Alex Kroes niet enkel op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, maar moet ook de vacatures van technisch directeur en hoofdtrainer nog zien te vullen. Kroes had zich in eerste instantie voorgenomen om zijn functie als algemeen directeur te combineren met het dragen van de verantwoordelijkheid op transfergebied, maar wegens vermeende handel met voorwetenschap dreigt de samenwerking tussen Ajax en Kroes tot een voortijdig einde te komen.

De zoektocht van Ajax naar de invulling van het technische beleid gaat in de tussentijd onverminderd door. In Spanje wordt de naam van Cruijff naar voren geschoven. De zoon van de legendarische nummer 14 was al eerder in beeld bij Ajax, volgens Sport vorig jaar nog om hem ‘op te nemen’ in de ‘structuur die werd gevormd’ door Sven Mislintat en Klaas-Jan Huntelaar. Dat ging echter niet door. Mislintat stond een paar maanden na zijn komst alweer op straat en Ajax heeft sindsdien geen technisch directeur onder contract staan. Voor die functie lijkt Cruijff in beeld te zijn. De club zou bereid zijn om Cruijff en Xavi te ‘herenigen’.

Cruijff werd op 1 augustus 2021 technisch adviseur van FC Barcelona onder het bestuur van Joan Laporta. Niet veel later werd hij officieel sportief directeur. In Barcelona was men te spreken over het werk dat Cruijff verrichtte. Hij ontvangt vooral complimenten voor het binnenhalen van onder meer Andreas Christensen en Ilkay Gündogan, twee transfervrije spelers die als belangrijke krachten van respectievelijk Chelsea en Manchester City de clubs voor het uitkiezen hadden, maar uiteindelijk kozen voor een overstap naar FC Barcelona. De Catalanen maakten op 16 mei vorig jaar bekend dat de Nederlander de club op 30 juni zou verlaten.

