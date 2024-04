Kroes doet in gesprek met Bruggink een opmerkelijke uitspraak: 'Nou, dat gaat niet meer lukken'

Alex Kroes verzekerde technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente in de winterstop dat Ajax de Tukkers op 14 april zou gaan passeren op de ranglijst. Dat vertelt Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. Ajax en FC Twente staan komende zondag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel vijftien punten in het voordeel van de bezoekers.

Waar Ajax een rampzalig seizoen doormaakt, stevent FC Twente in rap tempo af op een startbewijs voor de voorronde van de Champions League. Het elftal van trainer Joseph Oosting bezet op dit moment de derde plaats in de Eredivisie en heeft met nog vijf wedstrijden te gaan acht punten meer dan AZ. De voorsprong op Ajax is zelfs vijftien punten. Daar had Kroes geen rekening mee gehouden, zeker niet bij aanvang van de tweede seizoenshelft.

“In de winterstop was ik op trainingskamp met FC Twente en dan ga je een beetje over die tweede seizoenshelft ouwehoeren met die mensen van Twente”, vertelt Ten Voorde. “En toen zeiden ze allemaal: de tegenstander met wie we nog het meest rekening houden in de tweede seizoenshelft is Ajax. Bruggink en Kroes (de inmiddels geschorste algemeen directeur van Ajax, red.) hadden toen ook al contact gehad en Kroes had al gezegd: let maar op, 14 april gaan we over jullie heen. Nou, dat gaat niet meer lukken”, zegt Ten Voorde cynisch. De clubwatcher van FC Twente doelt uiteraard op het grote verschil tussen Ajax en FC Twente op de ranglijst.

Het verschil tussen Ajax en FC Twente was in de winterstop al negen punten. De Tukkers kunnen de recordkampioen zondag een volgende tik uitdelen. Ajax is door de historische afgang tegen Feyenoord en de overwinning van NEC op Vitesse de vijfde plaats kwijtgeraakt aan de Nijmegenaren, die met een voorsprong van één punt de belangrijke vijfde plek verdedigen. De Amsterdammers moeten dus nog alle zeilen bijzetten om in de top vijf te eindigen.

