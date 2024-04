Kenneth Taylor staat met de mond vol tanden na opmerking van Hans Kraay jr.

Ajax-middenvelder had na afloop van De Klassieker tegen Feyenoord niet heel veel woorden voor het optreden van zijn ploeg. De eeuwige rivaal uit Rotterdam was op eigen veld met 6-0 te sterk en ‘spaarde’ de Amsterdammers zelfs nog door niet nóg meer doelpunten te maken. Hans Kraay junior kreeg Taylor bijna stil voor de camera.

De middenvelder beleeft evenals zijn ploeggenoten een zwaar seizoen. Zo is Taylor al in meerdere wedstrijden het mikpunt van kritiek geweest bij de Amsterdamse achterban. Zijn wissel in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de groepsfase van de Europa League werd met luid gejuich begroet en ook in het heenduel met FK Bodø/Glimt stak een deel van de Ajax-supporters z’n blijdschap niet onder stoelen of banken toen hij naar de kant werd gehaald. Taylor liet zich echter niet kennen en was met doelpunten in de return tegen FK Bodø/Glimt en AZ belangrijk voor zijn ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Maar ook de viervoudig Oranje-international kan niet voorkomen dat het voor de zoveelste keer dit seizoen weer helemaal inzakt bij Ajax. Drie dagen na de 1-1 tegen Go Ahead Eagles kreeg de ploeg van trainer John van ’t Schip in Rotterdam een dreun van jewelste. “Kenneth, heb jij jezelf helemaal door een moeilijke fase heen geworsteld, helemaal opgewerkt naar wie jij bent. En dan gebeurt dit…”, begon ESPN-verslaggever Kraay jr. na afloop het gesprek met Taylor. De middenvelder wist niet goed wat hij daarop moest zeggen. “Ja… Ja, ik heb er eerlijk gezegd niet heel veel woorden voor. Als je hier 6-0 verliest, dat is gewoon schandalig. Ik kan er niet veel meer over zeggen eerlijk gezegd.”

Ajax bleef - met meer geluk dan wijsheid - in het eerste half uur nog overeind tegen Feyenoord, maar na de openingstreffer van Igor Paixão in de 34e minuut was er geen houden meer aan. “We kregen volgens mij de 1-0 tegen in, ik denk rond de dertigste minuut. We krijgen daarna binnen vijf minuten 2-0 tegen, 3-0 tegen. Dan kom je in de rust bij elkaar en proberen we ons natuurlijk nog wel op te peppen voor de tweede helft, om in de tweede helft nog wat te laten zien. Maar dan is het volgens mij in de 55e minuut (56, red.) weer raak”, vertelt Taylor. “Dan zie je gewoon dat iedereen… Dat het gewoon inzakt.”

Het is voor Ajax de zoveelste dreun dit seizoen. De Amsterdammers boekten een week geleden nog een 1-3 zege bij PEC Zwolle en konden vervolgens in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles goede zaken doen in de strijd om de vijfde plaats, maar moesten genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. “Dat gebeurt dit seizoen denk ik gewoon tien keer”, stelt Taylor over het feit dat het Ajax maar niet lukt om een goede reeks neer te zetten. Kraay jr. vraagt zich vervolgens af of dat een kwestie van - of eerder een gebrek aan - kwaliteit is. “Dat is geen kwaliteit, we hebben gewoon spelers met heel veel kwaliteiten. In zo’n wedstrijd als vandaag mag dat gewoon niet”, aldus Taylor.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.