Ajax-publiek stelt teleur in eigen huis: 'De sfeer was kalm, je hoorde eigenlijk alleen de Twente-supporters'

Journalist Leon ten Voorde van TC/Tubantia merkte zondag dat de sfeer in de Johan Cruijff ArenA gedurende het duel tussen Ajax en FC Twente gelaten was. De FC Twente-watcher geeft in het programma Voetbalpraat van ESPN aan dat het publiek van Ajax even opveerde na de twee treffers in de tweede helft, maar dat voornamelijk de supporters van de Tukkers hoorbaar waren in het grootste voetbalstadion van Nederland.

Presentator Wouter Bouwman vraagt Ten Voorde maandag in het programma Voetbalpraat op ESPN naar de sfeer in de Johan Cruijff ArenA: "Die sfeer was heel kalm", geeft Ten Voorde aan. "Ik had meer venijn verwacht van het Ajax-publiek zelf, maar ik denk ook dat de angel er bewust is uitgehaald door de club om op die dag bekend te maken dat er drie leden van de raad van commissarissen waren opgestapt. De sfeer was gelaten. Je hoorde eigenlijk alleen maar de FC Twente-supporters, zeker toen Twente op 0-1 kwam", legt de sportverslaggever uit.

"Pas na rust toen het 1-1 en 2-1 werd, veerde het publiek wat op", vervolgt de journalist, die teleurgesteld was in het optreden van de nummer drie van de Eredivisie op bezoek bij de Amsterdammers: "FC Twente stond voor en had de controle, maar toen raakte ik eigenlijk al een beetje geïrriteerd over het spel van FC Twente. Ik vond dat er zo weinig in zat. Je zag dat er op momenten dat je een beetje druk naar voren zette de onzekerheid bij Ajax achterin. Dan vind ik, als jij de nummer drie bent, dat op zo'n moment ook moet laten zien.

Ten Voorde vindt dat het niet zo kan zijn dat FC Twente na één omzetting van Ajax in de rust - wat inhield dat de Amsterdammers weer in een traditioneel systeem met vier verdedigers voor de dag kwamen - het spoor volledig bijster is op het veld: "Dan is het eigenlijk makkelijker, omdat ze dat gewend zijn. Dan mag je niet zo in de war raken en de weg totaal kwijt zijn. Dat vond ik wel zeer teleurstellend vanuit het oogpunt van FC Twente."

