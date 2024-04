Van 't Schip neemt andere houding aan bij Ajax: 'Dat is ook wat je hoort als je mensen spreekt'

De houding van Ajax-trainer John van ’t Schip in wedstrijden en op trainingen is ten opzichte van een paar maanden geleden flink veranderd. Dat constateert clubwatcher Johan Inan. Waar de vervanger van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn eerst nog ‘bloedfanatiek’ en verbaal ‘aanwezig’ was op het trainingsveld, is dat inmiddels een stuk minder. Van ’t Schip weet evenals een groot deel van de technische staf dat hij komend seizoen niet meer in dezelfde functie werkzaam is.

Ajax moet zich voor de zoveelste keer dit seizoen zien op te richten na een gigantische klap. Na het late gelijkspel tegen Go Ahead Eagles verloor de gevallen grootmacht afgelopen zondag met historische cijfers van Feyenoord (6-0). Ajax raakte de vijfde plaats daardoor kwijt aan NEC en moet alle zeilen bijzetten om de play-offs te ontlopen. Maar hoe moet de club dat doen? Inan vindt het voor de spelers een ‘ander verhaal’ dan voor de trainers. Waar hij voor de selectie nog genoeg redenen ziet om alles te geven voor een zo’n goed mogelijke afloop van het seizoen, ziet hij bij de technische staf steeds meer berusting.

Dat kan volgens de clubwatcher niet los worden gezien van het feit dat een groot deel van de technische staf al weet dat het met ingang van volgend seizoen niet meer op de bank of op het trainingsveld zal staan in Amsterdam. “Als we het rijtje even afgaan. Van ’t Schip was al helder. Inmiddels is duidelijk dat Michael Valkanis geen assistent meer zal zijn volgend seizoen. Zijn contract loopt af en dat wordt niet verlengd”, vertelt Inan in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Volgens mij had Van ’t Schip ook een Griekse videoanalist meegenomen, die gaat ook weg. Maar belangrijker is dan nog Hedwiges Maduro, die bij Ajax de job van trainer van de beloftenploeg aangeboden heeft gekregen. Die optie heeft hij in beraad, net als dat hij trainer van Almere City kan worden.”

De toekomst van Maduro is ongewis en dat geldt ook voor Said Bakkati. De oud-voetballer van onder meer sc Heerenveen, ADO Den Haag en Go Ahead Eagles kwam afgelopen zomer als assistent van Steijn naar Amsterdam en bleef ook na het vertrek van de Hagenaar in die rol werkzaam. “Over Bakkati is de clubleiding redelijk tevreden, maar het is nog niet duidelijk of hij assistent van het eerste blijft of een andere functie gaat bekleden. Richard Witschge gaat een andere functie binnen de club krijgen, misschien in de jeugdtak, of hij gaat naar een andere club. Maar dan heb je dus al vijf trainers die zeker vertrekken bij het eerste elftal”, concludeert Inan.

Mokerslagen

Volgens de verslaggever is het voor de vertrekkende stafleden ‘ontzettend lastig’. “Zeker met alle mokerslagen die ze hebben gekregen. Zij moeten met de leiders in het elftal, en dan kijk ik even naar Jordan Henderson en Steven Berghuis, het elftal nog van een bepaalde ondergrens voorzien in de resterende vijf wedstrijden om, dat klinkt haast ongelooflijk, Ajax nog naar plek vijf te loodsen.” Henderson en Berghuis kampen echter met blessures en het is nog onduidelijk wanneer zij eventueel weer in actie kunnen komen. “En de blessures die daarbij komen kijken en een staf waar het heilige vuur ook al een beetje gedoofd is. Je zag het ook al in De Klassieker. Waar Van ’t Schip in de eerste helft nog verwoede pogingen deed langs de zijlijn om de schade te beperken, zagen we hem in de tweede helft nog amper van de bank af komen.”

Daaraan kun je zien dat het ‘heilige vuur een beetje gedoofd is’, stelt Inan. “Dat is ook wat je hoort als je mensen spreekt. Hij was in het begin bloedfanatiek, heel aanwezig ook tijdens trainingen. We hebben het eind januari nog gezien, toen Ajax al was geklommen naar plek vijf, min of meer de aansluiting vond bij FC Twente en AZ en Van ’t Schip er alles aan gelegen was om echt een aanval te doen naar plek drie. Daarvoor wilde hij ook ervaren versterking, maar die kreeg hij er niet bij. Toen kwam de klad er weer in en inmiddels is die murw gebeukt. Wat je ook hoort is dat hij verbaal wat minder aanwezig is tijdens de trainingen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Valkanis, die de spelers normaal gesproken achter de vodden zit. Dat wordt allemaal een tikkeltje minder”, zo weet Inan.

