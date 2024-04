Inan noemt twee serieuze gevolgen voor Ajax: 'Uitdaging was voor Kroes al een helse, laat staan nu...'

De schorsing en het nakende ontslag van Alex Kroes bij Ajax heeft mogelijk gevolgen voor de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer én de samenstelling van de selectie. Kroes begon op 15 maart jongstleden aan zijn functie als algemeen directeur en boog zich de afgelopen weken over zaken als het hoofdtrainerschap en de selectie, maar is met onmiddellijke ingang geschorst en keert naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer terug. Ajax-watcher Johan Inan houdt rekening met serieuze problemen voor de club.

De Amsterdammers kondigden de komst van Kroes al in september aan, maar vanwege een concurrentiebeding met AZ kon hij pas in maart beginnen aan zijn nieuwe functie. De geboren Utrechter hield zich naar verluidt in de tussentijd op de achtergrond wel al bezig met enkele dossiers, waaronder het hoofdtrainerschap. Ajax stelde John van ’t Schip eind oktober aan als vervanger van de opgestapte Maurice Steijn, maar dat gebeurde wel op tijdelijke basis. Het was toen al de bedoeling dat er na dit seizoen een nieuwe hoofdtrainer zou komen. Dat bevestigde Van ’t Schip vorige week tijdens een persconferentie.

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer passeerden al meerdere namen de revue. Daar kwam dinsdagmiddag ook de naam van FC Barcelona-trainer Xavi Hernández bij. Maar door de schorsing en het mogelijke ontslag van Kroes is het de vraag in hoeverre de zoektocht naar een nieuwe trainer voortgezet kan worden. “Crisisclub Ajax staat opnieuw in brand. De achterban die zich vastklampte aan algemeen directeur Kroes als degene die de wederopbouw gestalte moest geven, maakt zich grote zorgen”, zo schrijft Inan van het Algemeen Dagblad. “De nummer vijf van de Eredivisie zat voor het volgende bliksemvertrek immers al zonder hoofdtrainer, technisch directeur en balans in de selectie. Kroes nam de technische touwtjes onmiddellijk in handen om Ajax van een capabele coach en transferman te voorzien en te zorgen voor meer kwaliteit en stabiliteit in de spelersgroep.”

Inan benadrukt dat Kroes daar in de afgelopen weken al ‘volop’ mee bezig was. “Interim-coach Van ’t Schip hoorde vorige week al dat hij komend seizoen een andere technische functie krijgt. In diezelfde interlandperiode sprak Kroes ook met kandidaat-trainers voor Ajax. Daarbij werd hij steeds geflankeerd door Marijn Beuker en Kelvin de Lang.” Voorzitter van de Raad van Commissarissen Michael van Praag heeft er door de aanwezigheid van Beuker en De Lang tijdens die gesprekken alle vertrouwen in dat Ajax goed door de komende transferzomer komt. “Volgens Van Praag houdt Ajax ook genoeg deelmakers aan boord. In januari haalde De Lang als tijdelijk technisch aanspreekpunt verrassend Engelsman Jordan Henderson binnen. Daarbij werd hij bijgestaan door Susan Lenderink. Maar ook met de routinier aan boord loopt Ajax de Champions League-jackpot mis”, aldus Inan.

“Mede daardoor moeten De Lang en Lenderink nu, na zomers met mislukte trainerswissels en transferperiodes, met de hand op de knip weer een titelkandidaat van Ajax maken”, zo klinkt het. Inan stelt dat die uitdaging voor Kroes al een ‘helse’ was. “Laat staan nu potentiële trainers en spelers alweer een (vergroot) machtsvacuüm en daarmee ravage zien in Amsterdam. Het kan binnen- en buitenlandse kandidaat-coaches na goede gesprekken met Kroes doen besluiten af te zien van het avontuur bij Ajax. Voor spelers kan het de druppel zijn om hun geluk elders te beproeven.”

