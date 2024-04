'Ajax-assistent Maduro in beeld als hoofdtrainer in de Eredivisie'

Hedwiges Maduro, momenteel assistent-trainer van Ajax, is volgens Voetbal International in beeld voor het hoofdtrainerschap van Almere City. De 39-jarige oud-international bewandelde afgelopen zomer juist de omgekeerde weg, maar is volgens het weekblad in beeld om Alex Pastoor aan het eind van het seizoen op te gaan volgen.

Afgelopen vrijdag bracht De Telegraaf naar buiten dat Pastoor voorlopig niet van plan is zijn verbintenis, die aan het eind van het seizoen afloopt, te gaan verlengen. De oefenmeester die de Flevolanders afgelopen seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Eredivisie leidde, zou hopen 'een stap hogerop' te kunnen gaan maken en Almere City toestemming gegeven hebben om naar een opvolger op zoek te gaan.

De ochtendkrant wist daarbij te melden dat Rick Kruys een van de kandidaten is om het stoeltje van Pastoor komende zomer over te nemen. De voormalig middenvelder kondigde eerder dit jaar aan zijn contract bij VVV-Venlo niet te gaan verlengen, en wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Kees van Wonderen bij sc Heerenveen. Volgens VI is Maduro inmiddels ook een naam die 'veelvuldig rondgaat' in Almere.

Ajax zou Maduro echter graag binnenboord houden, zij het in een andere rol dan die van assistent-trainer die hij momenteel bekleedt. "De club ziet in hem de opvolger van Dave Vos bij Jong Ajax", weet verslaggever Tim van Duijn te melden. Afgelopen maandag zat Maduro bij dat elftal ook als eindverantwoordelijke op de bank, maar dat hield verband met het halen van het hoogste trainersdiploma. Maduro zou het papiertje in mei definitief binnen kunnen hebben, waardoor hij daarna officieel aan de slag mag als hoofdtrainer in het betaald voetbal.

