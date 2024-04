De Ligt zet met Bayern grote stap naar halve finale Champions League

Matthijs de Ligt heeft met Bayern München een grote stap richting de halve finale van de Champions League gezet. In het Emirates Stadium werd Arsenal in een fraaie wedstrijd op 2-2 gehouden, mede door een treffer van de in Noord-Londen maar al te bekende Harry Kane.

Arsenal is na de 0-3 overwinning op Brighton gedeeld koploper van de Premier League, iets waar Bayern München zeker na een 2-3 verlies van promovendus Heidenheim alleen maar van kan dromen. De ploeg van Mikel Arteta heeft nog een appeltje te schillen met de Duitsers: de laatste drie ontmoetingen met Der Rekordmeister eindigden allemaal in een 1-5 nederlaag. Bij de Londenaren waren er geen grote verrassingen in de basiself, terwijl Manuel Neuer en Leroy Sané na blessureleed weer startten bij Bayern.

Artikel gaat verder onder video

De 38-jarige doelman hoopte voor de 58ste keer een clean sheet te houden in de Champions League, om daarmee alleen recordhouder te worden. Die plannen konden na een klein kwartier al de prullenbak in. Na een handige pass van Martin Ødegaard trok Bukayo Saka naar binnen, waarna de talentvolle vleugelspeler met een bekeken schot de 1-0 aantekende. Nagenoeg alle aanvallen van The Gunners gingen over zijn rechterflank, waar Alphonso Davies veel moeite had om hem af te stoppen. Dat de Canadees met een onhandige tackle al vroeg tegen een gele kaart aanliep, hielp hierbij niet.

De actie van Arsenal-keeper David Raya was echter vele malen onhandiger. Hij kwam ver uit, waardoor Gabriel weinig afspeelmogelijkheden had. Met een zwakke pass leverde hij de bal in, waarna Leon Goretzka oud-Gunner Serge Gnabry met een vernuftige pass in staat stelde de gelijkmaker binnen te schieten. De 29-jarige middenvelder van de Duitsers was overal en nergens op het veld te vinden, zowel om goede passes af te leveren als de bal veelvuldig te onderscheppen. Bayern zette hoog druk, waarvoor het dominante Arsenal geen panklare oplossing had.

De tweede treffer van de bezoekers kwam voor het enthousiaste thuispubliek echter als donderslag bij heldere hemel. Na een snelle counter lukte het Arsenal niet om Harry Kane af te stoppen, totdat de Engelse spits na een licht tikje van William Saliba naar de grond ging. De verkregen strafschop schoot hij vervolgens zelf binnen. Leroy Sané had even later een grote mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, maar verzuimde om de trekker over te halen. Kort na de eerste Londense treffer kende Ben White eenzelfde moment, toen hij in vrijstaande positie de bal in de handen van Neuer schoot.

Daar zal de Engelse international veelvuldig van gebaald hebben, want hoezeer Arsenal het met verzorgd combinatiespel ook probeerde, de solide Duitse defensie gaf geen krimp. Kansen waren zeldzaam en schoten werden geblokt voordat ze het doelgebied van de ervaren Neuer konden bereiken. Aan de andere kant toonde Bayern vanuit snelle uitbraken de nodige dreiging, maar in eerste instantie leverde dit door matige passing geen kansen op. Later kwamen er mogelijkheden voor Goretzka en Gnabry, maar hun pogingen vielen niet tussen de palen. Soms kenden de Duitsers ook korte periodes van balbezit, maar het was Arsenal dat dominant bleef.

Uiteindelijk kregen de Gunners een kwartier voor tijd loon naar werken. Na een paar korte combinaties speelde Gabriel Jesus handig Matthijs de Ligt uit. Vervolgens legde de Braziliaan de bal panklaar voor Leandro Trossard, die effectief afrondde. De thuisploeg begon zichzelf vervolgens in te graven om het gelijkspel te consolideren, waarin het uiteindelijk ook slaagde. Bayern was nog dichtbij een overwinning, maar de inzet van Kingsley Coman raakte de paal.