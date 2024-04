Arsenal maakt geen fout bij Brighton en hoopt op hulp van Erik ten Hag

Arsenal heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de titelstrijd in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta gaat door een zakelijke 0-3 zege op Brighton & Hove Albion weer aan kop in de Engelse topcompetitie.

The Gunners namen het op tegen onder meer Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen. Laatstgenoemde was in de eerste helft een sta-in-de-weg voor de bezoekers uit Londen. De keeper van het Nederlands elftal had een katachtige reactie in huis om een afstandsschot van Gabriel Jesus uit het doel te ranselen.

Artikel gaat verder onder video

Een aantal minuten later moest Verbruggen alsnog de 0-1 uit zijn doel vissen. Vanaf de stip maakte Buyako Saka de openingstreffer voor Arsenal. The Gunners bouwden hun voorsprong in de tweede helft uit naar 0-2 door een treffer van Kai Havertz. In de slotfase tekende Leandro Trossard voor het slotakkoord en daarom is Arsenal, in ieder geval voor één dag weer koploper van de Premier League.

Of de ploeg van Arteta morgen nog steeds koploper is, is nog maar de vraag. Liverpool staat met een wedstrijd minder één puntje achter op de Londenaren. The Reds komen zondag om 16.30 uur in actie op Old Trafford tegen het Manchester United van Erik ten Hag.

