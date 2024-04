Bas Nijhuis meldt zich op Instagram na discutabel moment tijdens GA Eagles - Almere City

Bas Nijhuis heeft zondagavond op Instagram van zich laten horen na het discutabele strafschopmoment tijdens Go Ahead Eagles - Almere City (1-1). De thuisploeg was van mening dat het na een vermeende overtreding op Jakob Breum recht had op een strafschop, maar Nijhuis ging daar niet in mee. De scheidsrechter toonde Breum de gele kaart wegens een schwalbe. Hij bleef ook na ingrijpen van de VAR bij zijn beslissing, maar denkt inmiddels wel anders over de gele kaart voor de aanvaller van Go Ahead Eagles.

De huidige nummer zeven van de Eredivisie had zondagmiddag een belangrijke stap kunnen zetten richting deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg uit Deventer had door de 6-0 nederlaag van Ajax tegen Feyenoord op één punt van de Amsterdammers kunnen komen, maar kwam in de thuiswedstrijd tegen Almere City niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Oliver Edvardsen opende na elf minuten nog wel de score namens de Deventenaren, maar Thomas Robinet zorgde nog geen kwartier later al voor een 1-1 eindstand.

Go Ahead Eagles dacht een kleine twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog wel aan een strafschop nadat Breum naar de grasmat ging, maar Nijhuis zag er geen overtreding in. De scheidsrechter trakteerde de aanvaller zelfs op een gele kaart wegens een vermeende schwalbe. Nijhuis werd door de videoscheidsrechter nog wel naar de kant geroepen, maar bleef ook na het zien van de beelden bij zijn besluit. Zijn mening is een paar uur na afloop van de wedstrijd in Deventer deels veranderd.

“Ook bij de NOS zeiden ze dat ik niet voor de camera wilde komen!”, reageert Nijhuis op Instagram in eerste instantie op een tweet van ESPN-commentator Teun de Boer over het feit dat er eerst geen reactie kwam van de arbiter. “Ik reageer altijd, dus bij deze. Vind ondanks VAR nog steeds géén pingel, maar ook geen schwalbe!”, zo klinkt het.

Gewoon strafschop Bas Nijhuis #gaealm pic.twitter.com/myKXfVORGA — GA Eagles Till I Die (@GAE_TillIDie) April 7, 2024

