Beelden: Pedri levert sublieme assist af voor Barcelona binnen 40 seconden

Pedri heeft woensdagavond een indrukwekkende rentree achter de rug voor Barcelona. De middenvelder leverde in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain 40 seconden na zijn invalbeurt een magistrale assist af.

Pedri kwam vanwege een spierblessure op 3 maart voor het laatst in actie voor Barcelona. De technisch begaafde middenvelder begon tegen PSG op de bank, maar werd in de 61ste minuut alsnog ingebracht door Xavi. Pedri beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet, want al na 40 seconden stelde hij Raphinha met een fijne assist in staat om de 2-2 op het scorebord te brengen.

Artikel gaat verder onder video

Het betekende voor Raphinha zijn tweede treffer van de avond, want in de eerste helft had hij Barcelona aan de leiding gebracht. Na rust sloeg PSG tweemaal razendsnel toe via doelpunten van Ousmane Dembélé en Vitinha, maar Raphinha zette Barcelona na ruim een uur dus weer op gelijke hoogte.

𝐏𝐎𝐇𝐇, wat een heerlijk balletje van Pedri 🥰

Raphinha maakt z'n tweede van de avond na een hele fraaie assist 💥#ZiggoSport #UCL #PSGBAR pic.twitter.com/ld15LKVyc7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem merkt in Nederland haast een volkswoede richting één topvoetballer

Van Hanegem: 'Nu hij het niet laat zien in Oranje, zijn we in dit land bijna boos op hem.'