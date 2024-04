Frenkie en Pedri doorstaan terugkeer op trainingsveld Barcelona met wisselend succes

heeft zaterdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van zijn club FC Barcelona, samen met Pedri en . Waar de Nederlander de sessie glansrijk wist te doorstaan, moest zijn Spaanse teamgenoot de training al halverwege staken. Woensdag wacht Barça het uitduel met Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League.

Al eerder deze week werd duidelijk dat De Jong en Pedri dit weekend weer zouden kunnen aansluiten bij de groepstraining, zaterdag blijkt dat dat ook voor Christensen gold. De Spaanse krant AS schrijft dat Frenkie er zo goed opstaat, dat het 'bijna zeker' is dat hij woensdag deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie. "Hij voltooide niet alleen de training, maar deed dat ook met een goed gevoel", schrijft de krant althans.

Dat geldt niet voor Pedri: "Hij heeft maar iets meer dan de helft van de training voltooid." Zijn deelname aan de wedstrijd in Parijs is dan ook hoogst onzeker, zeker gezien de opstelling van de club. "Alles wijst erop dat Pedri geen deel uit zal maken van de selectie die naar Parijs afreist. De club is zich ervan bewust dat goed herstellen voor hem de prioriteit is, vooral omdat hij dit seizoen al drie spierblessures heeft gehad."

De Jong en Pedri vielen beiden op 3 maart jongstleden uit in het duel met Athletic Club in Bilbao, dat eindigde in een 0-0 gelijkspel. De Jong klapte halverwege de eerste helft door zijn enkel en sloeg direct de handen voor de ogen. De Nederlander moest het veld vervolgens per karretje verlaten. Voor Pedri ging het mis na het versturen van een pass. Verdediger annex verdedigende middenvelder Christensen is korter uit de roulatie: de Deen ontbrak vorig weekend tegen UD Las Palmas (1-0 winst) met een achillespeesblessure, maar wordt in Parijs net als De Jong weer bij de groep verwacht.

