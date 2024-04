Biseswar verklaart goede spel PSV'er: 'Alsof hij in de speeltuin stond met zijn kinderen'

Hans Kraay jr. was zeer te spreken over het optreden van tegen AZ (5-1), maar Diego Biseswar vond juist dat zijn goede spel werd gefaciliteerd door de tegenstander. De Alkmaarse formatie had volgens de vroegere buitenspeler meer druk op de middenvelder van PSV moeten uitoefenen.

Kraay jr. licht de sterke kanten van Veerman nog eens uit bij Goedemorgen Eredivisie. “Hij ziet dingen iets eerder dan heel veel andere middenvelders.” Biseswar onderbreekt de monoloog van Hansie Hansie, om de reden te noemen voor zijn goede spel zaterdagavond. “Mag ik daar nog even op inhaken? Ik vond wel dat AZ Veerman alle vrijheid gaf. Het leek wel alsof hij in de speeltuin aan het spelen was met zijn kinderen. Er werd nooit druk op hem gezet.”

Artikel gaat verder onder video

Sonny Silooy denkt dat dát juist een kwaliteit van Veerman is. “Maar misschien creëert hij ook die ruimte voor zichzelf.” Dat vindt Biseswar wat te kort door de bocht. “Als je hem goed analyseert en korter op hem zit, heeft hij een iets moeilijkere avond. Gisteren mocht hij voor mijn gevoel alles bepalen.”

Aad de Mos is het eens met Biseswar. “Hij heeft gelijk. En met alle respect voor de trainer, kun je niet thuiskomen met tien goals tegen in drie dagen. Dan moet je ook eens nadenken als trainer: wat ben ik aan het doen op die bank?” Biseswar had meer verwacht van het middenveld van AZ in deze topper, zodat Veerman bestreden zou kunnen worden. “De Wit speelde volgens mij, dat is toch wel een aardige kuitenbijter. Hij was in geen straten te bekennen voor mijn gevoel.”

