Zorgen voor Bosz en PSV: middenvelder verlaat trainingscomplex op krukken

is donderdag geblesseerd geraakt op het trainingsveld van PSV. Trainer Peter Bosz lijkt de negentienjarige middenvelder sowieso te moeten missen in de komende speelronde in de Eredivisie. De koploper in de ontvangt zaterdagavond hekkensluiter Vitesse in het eigen Philips Stadion.

Dat wordt althans gemeld door clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De ernst van de kwetsuur van Babadi is volgens de journalist 'nog onduidelijk', maar binnen de club zouden wel 'zorgen' bestaan, zo schrijft hij op X. Korte tijd later verschijnt op de website van de regionale krant een uitgebreider artikel: "De middenvelder werd donderdag op krukken gezien nabij het trainingscomplex van de club", valt daarin te lezen.

Artikel gaat verder onder video

De aard van de kwetsuur wordt momenteel onderzocht, vervolgt Elfrink, maar: "Babadi lijkt daarmee voor de wedstrijd tegen Vitesse geen optie", weet de clubwatcher. Daarnaast sluit de journalist ook alvast uit dat Noa Lang tegen de Arnhemmers zijn rentree in de selectie van de lijstaanvoerder gaat maken. Of Ricardo Pepi, Ismael Saibari en Hirving Lozano er zaterdag wél bij zijn moet vrijdag duidelijk worden, als Bosz de pers te woord zal staan. Het drietal was vorig weekend niet van de partij toen AZ in Eindhoven met 5-1 werd verslagen.

Babadi viel in dat duel een kleine tien minuten voor tijd in. Het betekende de zestiende competitiewedstrijd waarin Bosz dit seizoen een beroep deed op de talentvolle middenvelder. In de zomer was de zelfopgeleide Babadi zelfs even basisspeler, maar mede door zijn weigering zijn komende zomer aflopende contract te verlengen verdween de middenvelder daarna een tijd bijna volledig uit beeld. Begin maart werd echter duidelijk dat de toekomst van de jeugdinternational tóch in Eindhoven ligt: Babadi zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2028.