Boulahrouz ziet speler met nul interlands als vervanger Hartman: 'Ik dacht niet aan hem, maar nu wel'

Khalid Boulahrouz ziet in een mogelijke vervanger van Quilindschy Hartman op de linksbackpositie bij Oranje. Een ernstige knieblessure heeft voor Hartman een streep gezet door zijn EK-deelname, waardoor bondscoach Ronald Koeman moet nadenken over andere opties.

De keuze is beperkt, want ook Tyrell Malacia is momenteel niet inzetbaar. “De enige die het zou kunnen doen, is Blind, Wie is er nog meer?”, vraagt Ruud Gullit zich maandagavond af bij Rondo. Daarna laat Boulahrouz de naam van Maatsen vallen. De 22-jarige Maatsen wordt sinds januari door Chelsea verhuurd aan Borussia Dortmund en is daar basisspeler.

“Het ligt eraan wat je wilt. Wil je een aanvallende linksback die eroverheen dendert en steeds de achterlijn haalt? Ik dacht er niet aan, maar nu de positie vrijkomt, denk ik aan Maatsen”, aldus Boulahrouz. “Ik zag hem laatst tegen Bayern München spelen. Hij speelde heel erg sterk.”

Maatsen zat in oktober bij de selectie van het Nederlands elftal, maar heeft nog niet gedebuteerd. Gullit: “Koeman gaat hem zeker bekijken. Het is nog wel de vraag of we met drie of vier verdedigers gaan spelen. Daar zal het ook van af hangen.”

