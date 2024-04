Chris Woerts weet meer en doet onthulling over eerste werkweek van Alex Kroes bij Ajax

Chris Woerts heeft begrepen dat Alex Kroes in zijn eerste werkweek bij Ajax geen vrienden heeft gemaakt, zo geeft de sportmarkteer aan in het programma Koffie met Chris van Vandaag Inside. Woerts denkt dat de indruk die Kroes in zijn eerste week bij Ajax heeft gemaakt ervoor heeft gezorgd dat collega's niet rouwig zijn om het vertrek van de algemeen directeur.

"Ik weet dat Kroes geen vrienden heeft gemaakt in zijn eerste week bij Ajax", begint Woerts in de video van Vandaag Inside als hij gevraagd wordt naar de algemeen directeur van Ajax. "Hij heeft dat KMPG-rapport (onderzoek naar Sven Mislintat, red.) als flutwerk bestempeld. Daar stond ook niets in. Het was wij van WC-Eend keuren onszelf, want ze mochten alleen gebruikmaken van openbare bronnen en bronnen binnen Ajax. Je kan geen rapport maken met openbare bronnen zonder onderzoek te doen, dat kan niet", stelt de sportmarkteer.

Artikel gaat verder onder video

Woerts vervolgt: "Hij (Kroes, red.) is kritisch geweest in zijn eerste week en binnen Ajax hebben ze gedacht: niet zo handig dat we hem z'n gang laten gaan, want dan moeten wij ook wijken. Er is een stok gevonden om hem mee te slaan", denkt de gast van Vandaag Inside. De woorden van Woerts werden onlangs tegengesproken door Michael van Praag, voorzitter van de RvC van Ajax. Volgens Van Praag was alleen de situatie rondom de aandelen van Kroes reden om de bestuurder de laan uit te sturen.

