Seedorf komt met heel duidelijk antwoord op veelgestelde vraag over Ajax

Clarence Seedorf sluit een terugkeer bij Ajax in de toekomst weliswaar niet uit, maar benadrukt dat er voorlopig geen sprake van is dat hij aan het werk gaat in de Johan Cruijff ArenA. De huidige nummer vijf van de Eredivisie is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, technisch directeur én hoofdtrainer, maar heeft (nog) geen lijntje uitgegooid richting Seedorf. De viervoudig winnaar van de Champions League vertelt niet te zijn benaderd door Ajax.

De Amsterdammers smachten naar het einde van dit seizoen. Ze waren er na een teleurstellend afgelopen seizoen alles aan gelegen om zich te revancheren, maar het ging in de huidige jaargang al snel van kwaad tot erger. Ajax ligt al sinds december uit de beker, is sinds vorige maand uitgespeeld in Europa en bezet in de Eredivisie de vijfde plaats. Het zal de komende weken nog alle zeilen moeten bijzetten om de play-offs voor Europees voetbal eventueel te kunnen ontlopen. “Nou, veel… Ik volg de algemene informatie, wedstrijden. Zeker weten. Ik ben opgegroeid binnen Ajax, dus alles wat er gebeurt bij de club, dat volg je”, reageert Seedorf in gesprek met AT5 op de vraag in hoeverre hij de ontwikkelingen in Amsterdam op de voet volgt.

“Je hoopt altijd dat dingen gewoon goed kunnen gaan voor de club, maar net zoals in het leven heb je soms te maken met mindere momenten”, vervolgt de voormalig Oranje-international. Volgens Seedorf is het juist op die momenten belangrijk om ‘samen te blijven’ en om ‘rustig te blijven’, zodat je ‘dingen’ kunt oplossen. De naam van Seedorf werd dinsdag vlak na het nieuws over de schorsing van Alex Kroes door supporters naar voren geschoven als nieuwe algemeen directeur, maar volgens de oud-middenvelder zelf is een terugkeer voorlopig niet aannemelijk. “Dat zou best weleens kunnen”, reageert hij op de vraag of hij in de toekomst zou kunnen terugkeren. “We kunnen niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar voorlopig is daar geen sprake van.”

Seedorf durft om die reden niet te zeggen in welke rol hij eventueel aan de slag zou gaan bij Ajax. “Nee, ik zeg net dat ik niet weet hoe ik in de toekomst zou moeten kijken. Ik zeg altijd dat alles in het leven kan gebeuren.” Op de vraag of Ajax hem al eens heeft benaderd, reageert Seedorf stellig: “Nee.” Maar de club mag hem zeker bellen. “Iedereen kan altijd bellen, maar dat is denk ik even niet relevant. Ik denk dat Ajax genoeg te doen heeft om te focussen op wat er gedaan moet worden en ik hoop dat de club heel snel rust kan vinden. Dat zou goed voor de club zijn, goed voor het Nederlandse voetbal en goed voor de toekomst van de club. Er zijn zoveel grote clubs die weleens door een mindere periode gaan. Maar het is belangrijk dat je wanneer je in een mindere periode zit in het leven, dat je dan juist samen blijft, rustig blijft en dingen goed probeert op te lossen.”

