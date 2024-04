De Mos denkt dat Ajacied te veel kritiek heeft ontvangen: 'Hij kan op één been bij PSV mee'

Aad de Mos is erg te spreken over de voetballende kwaliteiten van . De analist denkt dat de rechtsachter meegesleurd wordt in de sportieve crisis bij Ajax, maar bij een andere topclub perfect tot zijn recht zou komen.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie neemt De Mos het op voor de bekritiseerde Deen. "Zo’n Gaaei ook, die heeft toch bepaalde kwaliteiten. Die zou bij PSV op één been meekunnen. Hij is zeker goed genoeg voor Ajax. Hoe hij een balletje weglegt tussen verdedigers, hoe hij een voorzet geeft... Je moet ook rekening houden met het verleden van een speler. Het is een rechtsbuiten geweest die omgeschoold is. En hij is er pas een half jaar."

Volgens de analist moet je proberen je eigen mening te krijgen, in plaats van te luisteren naar wat andere analisten van een speler vinden. "Je moet niet altijd meegaan met wat de media zegt. Teze kan er niks van, Ramalho kan er niks van…Dat zijn gewoon hele goede spelers. Die worden door een trainer ook op de goede manier gebruikt."

Hans Kraay jr. kan zich niet vinden in de lovende woorden over Gaaei van zijn collega-analist. "Ik ben het niet helemaal met Aad eens. Gaaei, verdedigend heeft die helemaal niets laten zien bij Ajax. Daar is hij heel erg zwak. Maar als wingback komt hij in zijn kracht. Op die positie kan hij bij Ajax blijven. Maar ik denk dat hij niet goed genoeg is voor 4-3-3."

Sonny Silooy vindt dat we pas over een tijdje echt een oordeel over de rechtsback kunnen vellen. "Buitenlandse spelers hebben drie tot zes maanden nodig om te acclimatiseren. Bij Ajax verwacht men dat je er gelijk staat. Dat werkt niet zo. Spelers komen in een omgeving die ze helemaal niet gewend waren bij hun oude club. Er komt zoveel druk bij kijken."