Derksen: ‘Hij is een paar keer op zijn bek gegaan en hij is daar wel van opgeknapt’

De heren van Vandaag Inside hebben begrip voor de uitspraken die Dirk Kuyt heeft gedaan over de Nederlandse media. De trainer van Beerschot vindt dat de media in Nederland te veel direct op de man speelt.

“Dirk heeft echt een punt”, begint René van der Gijp bij Vandaag Inside. “Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Wij zijn hier cynisch en spelen best wel op de man. De Belgen zijn totaal anders. Dat is een veel warmer volk. Ik zou Dirk aanraden, en dat zie je aan Jan Boskamp die zijn hele leven in België heeft gewoond, blijf lekker daar werken als je het naar je zin hebt.”

“Is het niets voor jou om in België te gaan wonen?”, vraagt Johan Derksen gekscherend aan Wilfred Genee. De presentator geeft aan het graag te doen als Derksen daar blij van wordt, maar constateert wel een probleem. “Ik denk niet dat mijn stijl daar heel goed gaat werken, als ik erover nadenk”, zegt Genee lachend. “Dat duurt maar één avond”, voegt Derksen daaraan toe.

Vervolgens wordt Derksen geconfronteerd met zijn eerdere negatieve uitspraken die hij over Kuyt deed. “Ik vond het een hele vervelende jongen”, licht hij toe. “Maar hij is een paar keer op zijn bek gegaan en ik vind toch dat hij daar wel van opgeknapt is. Hij maakt nu een wat leukere indruk.” Nadat hij het gesprek van Kuyt bij Rondo op Ziggo Sport had gezien, komt Derksen weer terug op die uitspraak. “Ik heb er nu al spijt van dat ik dat heb gezegd.”

