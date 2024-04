Derksen, Van der Gijp, Genee en De Mol zwijgen massaal in aanloop naar Vandaag Inside

Johan Derksen, René van der Gijp, Wilfred Genee en medewerkers van Talpa zijn sinds woensdagmiddag onbereikbaar voor journalisten om te spreken over de ophef die is ontstaan na de uitlatingen van Derksen in Vandaag Inside over Kamerlid Habtamu de Hoop. Volgens Derksen is De Hoop, die door een Fries stel werd geadopteerd toen hij acht maanden oud was, 'geen Fries'. Het zorgde woensdag voor ophef.



In de uitzending van Vandaag Inside sprak Derksen dinsdagavond zijn ongenoegen uit over het nieuws dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge een bedrag van achttien miljoen euro uittrekt voor het bevorderen van de Friese taal. De Hoop, Kamerlid van PvdA-GroenLinks, toonde zich juist wel blij met het nieuws. “Hij staat toch uit z'n nek te lullen”, antwoordde Derksen na het zien van een interview met De Hoop. “Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”

De uitspraken van Derksen hebben voor ophef gezorgd. De Snor wordt door de nodige mensen, waaronder veel Nederlandse politici, racisme verweten. Derksen gaf woensdagochtend een korte reactie in het Algemeen Dagblad over de veelbesproken uitzending, maar is de rest van de dag al onbereikbaar. Ook Van der Gijp en presentator Genee willen journalisten niet te woord, zo schrijft NU.nl.

De drie hoofdpersonen van Vandaag Inside, die woensdagavond ongetwijfeld op het incident zullen terugkomen in een nieuwe aflevering van het programma, zijn niet de enige die weigeren te reageren op vragen van de pers. Ook woordvoerders van Talpa en Talpa-baas John de Mol waren voor het ANP onbereikbaar voor commentaar.

