'De erfenis van Johan Cruijff is bij Ajax op een verschrikkelijke manier verkwanseld'

Valentijn Driessen stelt dat de erfenis van Johan Cruijff bij Ajax 'op een verschrikkelijke manier verkwanseld' is. De legendarische Nummer Veertien van de Amsterdamse club in plaatste eind 2010 zijn tot befaamde 'fluwelen revolutie' om de club er na een aantal magere jaren weer bovenop te helpen, maar van het gedachtegoed van Cruijff is anno 2024 nog nauwelijks iets terug te vinden in de Johan Cruijff ArenA, zo stelt de journalist vast.

Cruijff maakte zich destijds onder meer hard voor het aanstellen van meer oud-spelers van de club op cruciale posities in de organisatie, te beginnen bij de ledenraad. Op een algemene ledenvergadering in december 2010 gingen zeven van de acht beschikbare zetels naar voormalig voetballers van de club. Later zouden in die geest ook Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Edwin van der Sar sleutelposities in de organisatie gaan innemen. Daarnaast vond Cruijff dat de jeugdopleiding weer de belangrijkste levensader van Ajax moest gaan worden, in plaats van dat er dure (buitenlandse) aankopen in het eerste elftal zouden staan.

Veertien jaar later is Ajax in wéér eens een bestuurlijke chaos vervallen, nu duidelijk is dat de club zo snel mogelijk af wil van de nog maar twee weken geleden aangetreden algemeen directeur Alex Kroes, die wordt verdacht van het kopen van clubaandelen met 'voorwetenschap'. Driessen verzucht in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat de situatie in Amsterdam in niets meer doet lijken op dat wat Cruijff voor ogen had.

"Ik zie hier achter ons 'Voor altijd Johan Cruijff" staan, vertelt Driessen de luisteraars van de podcast. "Nou, er is werkelijk helemaal niets Johan Cruijff aan dit Ajax", vervolgt de chef voetbal van de ochtendkrant. Presentator Pim Sedee werpt tegen dat Kroes 'toch een Ajacied' is, maar Driessen haalt opnieuw uit naar de bestuurder: "Ja, die dit soort dingen doet. Die probeert toch nog wat weg te graaien, terwijl hij directeur wordt. Het is z'n droombaan, en dan laat je dít gebeuren..." Daarop somt Driessen op in welke opzichten de idealen van Cruijff 'op een verschrikkelijke manier verkwanseld' zijn. "Het ergste van Ajax nu: ze staan vijfde en moeten nog maar zien dat ze die positie op de ranglijst kunnen handhaven", begint de journalist. "Ze hebben nauwelijks topspelers in de selectie", vervolgt Driessen, " ener komen nauwelijks talenten door, het is echt kommer en kwel."

