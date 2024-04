Dani Alves geeft 'eerste interview' sinds vrijlating maar komt daarna met opvallende verklaring op Instagram

ontkent dat hij voor het eerst sinds zijn vrijlating, maandag twee weken geleden, een interview heeft gegeven. Het Spaanse El Periódico drukt een aantal uitspraken af die de Braziliaan in een restaurant in Barcelona tegenover een van hun journalisten zou hebben gedaan, maar op Instagram neemt de voor verkrachting veroordeelde voetballer afstand van de publicatie.

Alves werd begin 2023 opgepakt op verdenking van het aanranden van een jonge vrouw in nachtclub Sutton in Barcelona, de stad waar hij jarenlang met veel succes uitkwam voor de plaatselijke FC. Inmiddels is hij veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar, maar besloot de rechtbank dat hij het hoger beroep in zijn zaak (dat zowel door hemzelf als het slachtoffer én het Openbaar Ministerie is aangetekend) in vrijheid mag afwachten. De 126-voudig international van Brazilië kwam daardoor na het betalen van een borgsom van een miljoen euro na veertien maanden weer op vrije voeten, maar mag Spanje in de tussentijd niet verlaten.

El Periódico claimt vrijdag een gesprek met Alves te hebben gevoerd in restaurant Mr. Porter in Barcelona, waar de oud-verdediger zou zijn aangeschoven in gezelschap van zijn goede vriend Bruno Basil, die ook op de bewuste nacht van zijn vergrijp aanwezig was in Sutton. Even eerder had Alves, die door het medium als 'doffer en dunner' dan voorheen wordt omschreven, aan zijn wekelijkse meldplicht in de rechtbank voldaan. "Het is wat ik moet doen. Elke vrijdag meld ik me bij het gerecht, en dat is het. Verder heb ik ook niet zoveel te doen", wordt de Braziliaan geciteerd. In het 'interview' wil Alves niet ingaan op de details in zijn zaak, maar wil hij wel vertellen hoe hij zijn veertien maanden achter de tralies heeft beleefd. "Ik overleef, waar ik ook ga. Ik pas me aan alles aan want voor mij is het zo: de plaats bepaalt niet de persoon, maar de persoon bepaalt de plaats."

Weinig opzienbarende quotes dus, maar toch: een eerste interview na veertien maanden in de cel is in Spanje best groot nieuws. Zo neemt onder meer Mundo Deportivo de uitspraken van Alves over. Zaterdagochtend komt de hoofdrolspeler zelf echter op Instagram met een opvallende post, zijn allereerste sinds zijn arrestatie in januari 2023. Bij een onduidelijke foto schrijft Alves: "Het is niet waar dat ik enig interview aan welk medium dan ook heb gegeven. Dat zal ik ook niet toestaan zolang de gerechtelijke procedure nog niet is afgerond."

