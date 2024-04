Ex-Liverpool-speler doet beroep op UEFA: 'Kunnen we dat doen, alsjeblieft?'

Na een zinderende avond in de Champions League heeft ex-Liverpool-speler Jamie Carragher een voorstel gedaan aan de UEFA. Zowel Manchester City – Real Madrid als Arsenal – Bayern München was voor de neutrale kijker een lust voor het oog. In deze twee wedstrijden werden in totaal tien doelpunten gemaakt waardoor de fans niet wisten welke wedstrijd ze aan moesten hebben.

“Kunnen we de tijden van de knock-outfase ook spreiden, alsjeblieft?”, vraagt Carra zich openlijk af op X. De Sky Sports-pundit is niet de enige die niets begrijpt van deze keuze van de UEFA. “Alles is commercieel bij de UEFA en is ingesteld om er zoveel mogelijk geld te verdienen, maar blijkbaar vonden ze het wel een goed idee om Real - City en Arsenal - Bayern tegelijkertijd te plannen”, schrijft een gebruiker op hetzelfde medium.

Can we stagger the kick offs in the #ChampionsLeague knockouts please @UEFA 🤞🏻🔥 — Jamie Carragher (@Carra23) April 9, 2024 Alles is commercieel bij de UEFA en is ingesteld om er zoveel mogelijk geld te verdienen, maar blijkbaar vonden ze het wel een goed idee om Real - City en Arsenal - Bayern tegelijkertijd te plannen. — Ralf (@RalfCrutzen) April 9, 2024

