'FC Barcelona-fans gaan enorm de mist in en bekogelen eigen spelersbus'

FC Barcelona-supporters hebben zich in de aanloop naar de return tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League enorm vergist. De aanhang van de Catalaanse grootmacht stond met grote aantallen de spelersbus van zowel Barça als PSG op te wachten, maar had niet door op welk moment welke bus nou arriveerde. Daardoor werd niet de Franse bus, maar de ‘eigen’ spelersbus bekogeld met flessen en blikjes.

De spanning in Barcelona is om te snijden. De Catalanen kunnen zich voor het eerst sinds 2019 verzekeren van een startbewijs voor de halve finale van de Champions League en dat ook nog eens ten koste van PSG, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot misschien wel de grootste rivaal na Real Madrid en Espanyol. De heenwedstrijd in Parijs eindigde in een 3-2 overwinning voor FC Barcelona, dus de formatie van coach Xavi Hernández staat al met één been in de volgende ronde.

De huidige nummer twee van Spanje kan de support van de eigen fans goed gebruiken en zij hebben voorafgaand aan de wedstrijd laten zien er in elk geval zin in te hebben. FC Barcelona-supporters stonden in grote aantallen te wachten op de spelersbus van hun favoriete ploeg. Ze hoopten ook die van PSG nog voorbij te zien rijden. En die passeerde, dachten de Barça-fans althans. Maar met die gedachte gingen ze vreselijk de mist in. Volgens onder andere Marca vergisten FC Barcelona-supporters zich in de bus. Het was hun ‘doel’ om de bus van PSG te bestoken, maar ze hadden niet door dat ze in plaats daarvan het vervoersmiddel van hun eigen club aan het bekogelen waren.

FC Barcelona-supporters zouden onder meer flesjes en blikjes richting de bus hebben gegooid, die zelfs beschadigd zou zijn geraakt. Op video’s op sociale media is te zien dat er flink wat vuurwerk werd afgestoken. Het valt niet uit te sluiten dat FC Barcelona-supporters door de vele rook die daardoor ontstond geen flauw benul hadden van welke bus nou precies voorbij kwam reden. “Sommige Barcelona-fans gooiden dingen naar hun eigen bus. Het enorme clubembleem en de tekst BARÇA aan de zijkant waren een aanwijzing die ze niet hadden opgemerkt”, zo klinkt het onder meer.

