FC Barcelona in grote problemen: Xavi schopt om zich heen en laat scheidsrechter geen keus

FC Barcelona stevent af op uitschakeling in de Champions League. De Catalanen zegevierden vorige week nog met 2-3 in Parijs en openden in de return al na twaalf minuten de score, maar na de rode kaart van Ronald Araujo gaat het van kwaad tot erger. Ousmane Dembélé maakte voor rust nog gelijk en dankzij doelpunten van Vitinha en Kylian Mbappé is Paris Saint-Germain heel dicht bij plaatsing voor de halve finales van het miljardenbal. Tot overmaat van ramp voor FC Barcelona kreeg trainer Xavi Hernández ook nog eens een rode kaart.

Wie dacht dat het na de heerlijke wedstrijden van vorige week niet beter kon in de kwartfinales van de Champions League... PSG en FC Barcelona maakten er in de heenwedstrijd in Parijs al een spektakelstuk van en doen er dinsdagavond nog een paar schepjes bovenop. De eerste helft: na twaalf minuten de openingstreffer van Raphinha, in minuut 29 de rode kaart voor Araujo en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in het eerste bedrijf de gelijkmaker van uitgerekend Dembélé. De Fransman, die FC Barcelona afgelopen zomer nog verruilde voor PSG, was vorige week al trefzeker en doet zijn oude werkgever in de return nóg meer pijn.

Artikel gaat verder onder video

Want snel na de 1-2 van Vitinha, die PSG daarmee over twee wedstrijden op gelijke hoogte schoot, was het Dembélé die een strafschop veroorzaakte. De Fransman profiteerde van een slechte aanname van João Cancelo, die zijn tegenstander vervolgens onbeholpen tegen de vlakte werkte. Kort daarvoor was FC Barcelona-trainer Xavi al met rood naar de tribune gestuurd. De manager kon zich niet vinden in een beslissing van de scheidsrechter en liet dat blijken ook. Hij trapte tegen het dichtstbijzijnde object, maakte wegwerpgebaren en riep ook nog van alles naar de arbitrage. Xavi liet de leidsman geen andere keus dan hem de rode kaart te geven. Kylian Mbappé deelde Barça via de strafschopstip de volgende dreun uit en daarmee is uitschakeling voor de viervoudig winnaar van de Champions League wel héél dichtbij.

Volg de ontwikkelingen in Barcelona hier live!

Xavi loopt rood aan 🫣❌ pic.twitter.com/qRxFLMaUGA — VTBL ⚽ (@vtbl) April 16, 2024 DOELPUNT PSG! 1️⃣ - 3️⃣



Het is een KNOTSGEK duel in Barcelona, waar Paris Saint-Germain optimaal profiteert van slordigheden van de lokale FC! Mbappé schiet deze strafschop feilloos binnen, nu lijken de Fransen naar de halve finale te gaan 👀 pic.twitter.com/iXXsft22sF — VTBL ⚽ (@vtbl) April 16, 2024

