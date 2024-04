FC Utrecht zet grote stap richting play-offs: Heerenveen zet poging tot comeback veel te laat in

Met een 2-3 overwinning in Heerenveen heeft FC Utrecht zich dieper in de subtop genesteld. In een saaie eerste helft bracht Isac Lidberg de Domstedeling na een scrimmage op voorsprong, waarna Sam Lammers in de tweede helft tweemaal trefzeker was. Namens de tienkoppige Friezen had Patrik Walemark echter het laatste woord.

Sc Heerenveen is zich wegens het naderende vertrek van Kees van Wonderen aan het oriënteren op de trainersmarkt. Een van de gegadigden is Rick Kruys, die vier jaar lang (2018 - 2022) assistent was bij tegenstander Utrecht. Beide ploegen boekten in de afgelopen speelronde een knap resultaat: SC Heerenveen sleepte tegen FC Twente een 3-3 gelijkspel uit het vuur, terwijl de ploeg van Ron Jans met 5-1 won van PEC Zwolle. Doelpuntenmaker Isac Lidberg startte bij Utrecht dan ook in de basis, terwijl Ion Nicolaescu bij de thuisploeg toch weer plaats moest maken voor Pelle van Amersfoort.

De spits van de Friezen kwam in de eerste fase van de wedstrijd echter niet in het stuk voor. Utrecht nam de teugels met enthousiast veldspel stevig in handen en kreeg via Victor Jensen twee aardige kansen. De Deen zag zijn eerste poging gekraakt worden, terwijl zijn tweede inzet rakelings naast vloog. Souffian El Karouani kreeg op de linkerflank veel ruimte om voor meer gevaar te zorgen, maar de voorzetten van de 23-jarige Marokkaan werden geblokt. Zijn directe tegenstander, Ché Nunnely, was namens Heerenveen verantwoordelijk voor de dreiging. Met handige loopacties kwam hij echter meermaals in duel met de tragere Nick Viergever, wat eenmaal tot een goede schotkans leidde.

Naarmate de tijd doortikte zakte het niveau van de wedstrijd in, en ten tijde van de zonsondergang waren de luchten spectaculairder dan het veldspel van beide ploegen. Utrecht combineerde soms redelijk, maar kwam niet in de buurt van het Friese strafschopgebied. Heerenveen had ondertussen ook enkele fases van balbezit, maar leek door de druk van Utrecht niet te weten wat met het leder aan te moeten. Eenmaal was de ploeg via Anas Tahiri gevaarlijk, maar Vasilios Barkas had weinig moeite met zijn poging. Uiteindelijk was het een spelhervatting van de bezoekers die de wedstrijd openbrak. Na een corner haalde SC Heerenveen een schot van Mark van der Maarel in eerste instantie nog van de lijn, maar vervolgens schoot Lidberg de rebound binnen.

Dit zorgde aan beide kanten voor meer ruimtes en een kleine verhoging in tempo. Kansen waren er voor Jens Toornstra, Oscar Fraulo (FC Utrecht) en Anas Tahiri (SC Heerenveen), maar het veldspel bleef weinig spectaculair door een gebrek aan precisie en scherpte. Bij het tandeloze Heerenveen moest bovendien te veel van Osame Sahraoui komen, die door de Domstedelingen overigens een paar keer stevig aan werd gepakt. Dat was ook het geval bij de 2-0, toen Van der Maarel de Noorse buitenspeler van de bal zette. Lidberg gaf de bal vervolgens aan Lammers, die kort na rust met een mooie trap de voorsprong vergrootte.

Vervolgens bleef de ploeg van Jans aanzetten. De Domstedelingen combineerden goed, maar pogingen van El Karouani en Van der Maarel vielen niet tussen de palen. Na een dik uur begon Heerenveen eindelijk voetballende intenties te tonen, al bleef het ook veelvuldig bij breien in de achterhoede. De grootste Friese kans ontstond per toeval, toen een voorzet van invaller Patrik Walemark bijna in de kruising zeilde. Van Amersfoort kreeg tien minuten later ook een mogelijkheid, maar zijn poging werd geblokt door Nick Viergever.

FC Utrecht stelde daar steeds minder tegenover, totdat Oscar Braude zijn tweede gele kaart pakte en kon inrukken. El Karouani was dichtbij de derde treffer van de Domstedelingen, maar zag zijn harde schuiver tegen de paal vliegen. Even later was het wel raak, toen Sam Lammers na een paar handige kapbewegingen de 0-3 binnenschoot. Kort voor tijd maakte Walemark uit het niets nog een treffer voor de Friezen, toen hij Barkas met een laag schot kansloos liet. Dat bleek niet zijn laatste doelpunt, want in de laatste seconden onderschepte hij een matige terugspeelbal van Othmane Boussaid en schoot de Zweed vervolgens de 2-3 binnen. Het was echter te laat voor een resultaat. Met de overwinning krijgt Utrecht zo langzaam de vijfde plaats in zicht, terwijl Heerenveen zeer waarschijnlijk als grijze muis in de middenmoot zal eindigen.

