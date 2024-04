‘Feyenoord-assistent Hulshoff gepolst voor trainerschap bij Eredivisieclub’

Sipke Hulshoff is kandidaat om Alex Pastoor op te volgen bij Almere City. Volgens 1908.nl is de assistent-trainer van Feyenoord persoonlijk gepolst, maar speelt er nog niets concreets.

Alex Pastoor vertrekt aan het einde van het seizoen na tweeënhalf seizoen bij Almere City. De succestrainer was verantwoordelijk voor de eerste promotie naar de Eredivisie in de clubgeschiedenis. Ook op het hoogste niveau doet Pastoor het uitstekend en is Almere City met nog vier wedstrijden te spelen zo goed als zeker van lijfsbehoud.

Hulshoff is volgens 1908.nl dus gepolst of hij interesse heeft in de functie, maar hij is niet de favoriet voor het trainerschap in Flevoland. Het medium meldt namelijk dat Hedwiges Maduro en Rick Kruys bovenaan het lijstje staan bij de Almeerders.

Dat betekent dat Feyenoord niet direct hoeft te vrezen voor het vertrek van Hulshoff. De assistent-trainer beschikt in De Kuip nog over een contract tot de zomer van 2025, wat de Rotterdammers maar wat graag willen verlengen. Naast zijn functie bij Feyenoord is Hulshoff ook assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands Elftal.

