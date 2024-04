Feyenoord en Arne Slot houden geen persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles

Op woensdag blikt Feyenoord-trainer Arne Slot niet vooruit op het duel met Go Ahead Eagles in De Adelaarshorst. De spelers en de trainer waren op de maandag na de bekerfinale beschikbaar voor krant, radio en TV. Feyenoord zou dit al hebben gecommuniceerd voordat de interesse naar Arne Slot bekend werd, maar de Engelsen denken er het hunne van, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Er is concrete belangstelling voor Slot vanuit Liverpool, zo kwam op maandagavond naar buiten. Op donderdagavond staat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma, maar één dag voor de wedstrijd zal er geen persmoment plaatsvinden. Niet omdat Slot in gesprek is geweest met Liverpool, maar omdat Feyenoord dat zo besloten had.

Toch zetten de Engelsen wel vraagtekens bij dit besluit van de club. Eerder in de week gaf Slot al aan dat hij verwacht dat Feyenoord meewerkt aan een eventuele toptransfer. Meerdere clubs hebben interesse getoond in de Nederlandse oefenmeester, maar Liverpool lijkt wel de grootste naam te zijn. Of de plannen ook écht concreet zijn, zal ongetwijfeld sneller duidelijk worden.

