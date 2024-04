'Zestienvoudig landskampioen wilde op laatste moment stokje steken voor Feyenoord-transfer Hadj-Moussa'

Feyenoord was zeker niet de enige club die het oog had laten vallen op . Ajax zag het naar verluidt ook wel zitten in de Algerijnse dribbelaar en Besiktas hoopte eveneens op zijn komst. De Turken hebben dinsdagavond nog tevergeefs een poging gedaan om Hadj-Moussa los te weken bij Patro Eisden.

Dat meldt Sacha Tavolieri woensdagmorgen althans. Volgens de journalist, werkzaam in België, hoopte Besiktas Patro Eisden op het laatste moment nog te overtuigen met een miljoenenbod. De zestienvoudig kampioen van Turkije had naar verluidt een transfersom van 4,1 miljoen euro inclusief een doorverkooppercentage van vijf procent over voor de komst van Hadj Moussa. Foot Mercato wist een paar dagen geleden nog te melden dat Feyenoord een bod van 3,5 miljoen euro had gedaan. De Turken waren dus naar alle waarschijnlijkheid bereid om meer te betalen, maar Hadj Moussa had de knoop al doorgehakt: Feyenoord zou zijn nieuwe club worden.

De Rotterdammers maakten de komst van de 22-jarige vleugelaanvaller eerder op de woensdagmorgen bekend. Hadj Moussa streek in de zomer van 2023 neer bij Patro Eisden, dat hem achttien wedstrijden later op huurbasis liet vertrekken naar ‘zusterclub’ Vitesse. De Arnhemmers stevenen weliswaar in rap tempo af op degradatie, maar Hadj Moussa heeft desondanks een goede indruk achtergelaten. De Algerijn was in tien wedstrijden voor Vitesse tweemaal trefzeker en verzorgde evenveel assists. Hij heeft bij Feyenoord zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029. Volgens Patro Eisden vertrekt Hadj-Moussa voor een ‘recordsom’ en is hij de ‘tweede duurste’ speler op het tweede niveau van België.

