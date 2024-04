Belgen door het dolle heen na Feyenoord-transfer: ‘Een recordsom, historisch moment’

Patro Eisden is dolgelukkig met de transfer van naar Feyenoord. De huidige nummer twee van Nederland maakte de komst van de Algerijnse dribbelaar na dit seizoen woensdagmorgen wereldkundig. De Rotterdammers doen geen melding van de hoogte van het transferbedrag en ook Patro Eisden noemt geen getallen, maar de Belgen spreken wel van een ‘recordsom’ én een ‘historisch moment’.

De reactie van Patro Eisden op de overgang van Hadj Moussa naar Feyenoord is, ondanks het feit dat er sprake zou zijn van een recordtransfer, best opvallend te noemen. De Belgische club, die uitkomt op het tweede niveau, heeft immers niet heel lang kunnen genieten van de dribbelaar. Hadj Moussa maakte afgelopen zomer de overstap naar Patro Eisden, maar vertrok na achttien officiële wedstrijden alweer op huurbasis naar Vitesse. In die nog geen twintig duels heeft Hadj Moussa echter een onbetwiste indruk achtergelaten. “In 2023 door coach Stijn Stijnen weggehaald bij Olympic Charleroi. Vanaf 1 juli 2024 bij de Nederlandse topclub Feyenoord Rotterdam. Het gaat razendsnel voor Hadj Moussa, die meteen verbaasde en indruk maakte met zijn kwieke, flitsende en vooral onnavolgbare acties”, zo leest het op de clubsite.

“Een speler met talent, die bij Patro Eisden meteen klaar was voor de basiself”, vervolgt de huidige nummer vijf van het tweede Belgische niveau. “Na een korte aanpassingsperiode, ontbolsterde hij helemaal vanaf september, met in november een schitterend kopbaldoelpunt tegen AA Gent in de Croky Cup. Het mooiste moment kwam er in Lommel, toen hij de 1-2 eindstand overhoeks tegen de netten knalde. Het besef was er al langer, maar werd bevestigd: ‘We hebben een ongelooflijke groeibriljant in onze handen”, zo klonk het. Hadj Moussa vertrok in januari op huurbasis naar Vitesse en heeft ook in Arnhem laten zien heel goed te kunnen voetballen. Patro Eisden noemt de aanvaller het ‘grootste lichtpunt’ in een ‘donkere periode’ voor Vitesse.

Hadj Moussa speelde zich in het geel-zwart in de kijker van Feyenoord, dat zijn komst dus al wereldkundig heeft gemaakt. “De deal is binnen. Het fenomenaal contract is rond. Op 1 juli 2024 neemt Anis afscheid van Patro Eisden en trekt hij naar Feyenoord voor een recordbedrag.” Coach Stijnen is dolgelukkig. “Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van onze club. Een mijlpaal.” Volgens Patro Eisden is Hadj Moussa de ‘tweede duurste’ speler ooit uit de Belgische eerste klasse B. Hij heeft bij Feyenoord zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029.

