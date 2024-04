Feyenoord heeft beet: eerste zomeraanwinst tekent tot medio 2029

Feyenoord kan met ingang van komend seizoen definitief beschikken over . De linkspoot is momenteel op huurbasis actief voor Vitesse, maar maakt in de zomer de overstap van Patro Eisden Maasmechelen naar de regerend kampioen van Nederland. Hadj Moussa zet in De Kuip zijn handtekening onder een contract tot medio 2029.

Feyenoord heeft er geen gras over laten groeien. De eerste geruchten over de interesse in Hadj Moussa kwamen vlak voor het afgelopen weekeinde naar buiten en een paar dagen later mag de 22-jarige flankspeler zich dus al (bijna) speler van de Rotterdammers noemen. Hadj Moussa staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Patro Eisen. Die club verhuurde hem in januari voor een halfjaar aan Vitesse, waar hij in no-time een positieve indruk heeft achtergelaten. De Arnhemmers steven weliswaar in rap tempo af op degradatie, maar met twee doelpunten, twee assists en vooral zijn bij vlagen onnavolgbare trippers is Hadj Moussa een lichtpuntje in het Gelredome.

Artikel gaat verder onder video

De Algerijn had zich naar verluidt ook in de kijker gespeeld bij Ajax, maar stapt na dit seizoen dus over naar Feyenoord. Het goed geïnformeerde 1908.nl kondigde de komst van Hadj Moussa dinsdagavond al aan en woensdagmorgen maakt de club melding van een akkoord met Patro Eisden. De dribbelaar had daar nog een contract tot de zomer van 2025, dus Feyenoord maakt naar verluidt een kleine transfersom over naar de club uit België. In Rotterdam komt Hadj Moussa onder meer te spelen met zijn landgenoot en teamgenoot bij de nationale ploeg Ramiz Zerrouki. Trainer Arne Slot heeft met Hadj Moussa de eerste gewenste versterking voor de vleugels alvast binnen. Feyenoord nam in januari al afscheid van Javairô Dilrosun en ziet na dit seizoen mogelijk ook Alireza Jahanbakhsh vertrekken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Miljoenenbod lekt uit: dit bedrag wil Feyenoord betalen voor Anis Hadj Moussa'

Feyenoord heeft bij het Belgische Patro Eisden een miljoenenbod uitgebracht op Anis Hadj Moussa.