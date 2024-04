'Feyenoord waagt na komst Hadj-Moussa nóg een poging voor Spaanse vleugelflitser'

Feyenoord heeft de komst van nog niet uit het hoofd gezet. De Rotterdammers hoopten de Spaanse vleugelaanvaller in januari al los te kunnen weken bij Tottenham Hotspur, maar toen kwam het niet tot een akkoord met de club uit de Premier League. De huidige nummer twee heeft de hoop nog niet opgegeven en al een ‘formeel’ en ‘concreet’ voorstel gedaan voor de handtekening van Gil.

Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl donderdagmiddag althans. Feyenoord zocht eerder dit kalenderjaar naar versterking voor de vleugels, onder meer door de tijdelijke absentie van Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh wegens respectievelijk de Azië Cup en Afrika Cup. Bovendien mocht Javairô Dilrosun vertrekken en verkaste de zomeraanwinst van 2022 uiteindelijk naar Mexico. Feyenoord slaagde er echter niet in om een nieuwe buitenspeler aan te trekken. De Rotterdammers wagen na dit seizoen een nieuwe poging.

In de zoektocht naar versterking voor de flanken hebben ze de naam van Gil dus nog uit het hoofd gezet. Maar de kans dat de Spanjaard in de zomer wél de overstap maakt naar de regerend kampioen van Nederland, lijkt niet heel groot. Volgens 1908.nl ligt het segment waarin Gil zich bevindt ‘hoog’ en is de kans op slagen dus ‘laag’. “Maar dat er al maanden concrete beweging is om de Spanjaard los te weken bij Tottenham Hotspur, staat als een huis boven water. Mochten Tottenham en Gil ingaan op het meest recente Rotterdamse voorstel, kan de Spanjaard zich per 1 juli officieel speler van Feyenoord noemen”, zo klinkt het. Onduidelijk is nog of Feyenoord Gil definitief wil vastleggen óf hem op huurbasis hoopt over te kunnen nemen.

Gil staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Tottenham Hotspur. De Noord-Londenaren telden destijds 25 miljoen euro neer voor de linkspoot. Een succesverhaal is zijn periode in Engeland echter (nog) niet. Tottenham verhuurde Gil in 2022 voor zes maanden aan Valencia, alvorens hij weer een half jaar later op huurbasis de overstap zou maken naar Sevilla. De Spanjaard deed dit seizoen vooralsnog elf keer mee bij de Spurs. Zijn laatste minuten dateren van 3 februari. Gil behoorde in zeven van de laatste acht competitieduels niet tot de selectie. Hij heeft in Engeland nog een contract tot medio 2026.

Hadj-Moussa

Feyenoord heeft met Anis Hadj-Moussa de eerste aanvallende versterking voor het komende seizoen overigens al binnen. De dribbelaar speelt in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Vitesse. Hoewel hij er niet in is geslaagd om de Arnhemmers uit de (sportieve) problemen te verhelpen, speelde hij zich in de kijker van Feyenoord, dat van hem naar verluidt de op een na duurste speler van de Challenger Pro League (tweede Belgische niveau) maakt. De Rotterdammers nemen hem na dit seizoen over van Patro Eisden Maasmechelen.

